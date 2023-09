Após amnésia, Leonel entrega segredo fatal de Gilda em 'Amor Perfeito'

O detetive contratado por Orlando (Diogo Almeida) encontrará Catarina (Cristiane Amorim), e o médico avisará a Marê (Camilla Queiroz). Enquanto isso, Gilda garantirá a Gaspar que a falsificação do testamento não será descoberta.

Aparecida (Isabel Fillardis) vai se preocupar com a demora de Justino (João Fernandes). Orlando decidirá ir atrás de Catarina.

Marê, Júlio (Daniel Rangel) e Frei Severo (Babu Santana) levarão Leonel (Paulo Gorgulho) até o Grande Hotel. Por fim, Leonel se lembrará que recebeu um envelope com fotos do detetive Norberto sobre o caso de Gilda com Gaspar.

Escrita por Duca Rachid e Júlio Fischer, "Amor Perfeito" é exibida de segunda a sábado, às 18h20. Confira o resumo completo da novela das 6 aqui.