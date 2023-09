Anitta rebola muito e transforma VMA em baile funk brasileiro

Assim como em 2022, Anitta, 30, se apresentou e deu show no palco do MTV Video Music Awards. Na edição 2023 de uma das maiores premiações da indústria da música, realizada noite desta terça-feira (12), nos Estados Unidos, a brasileira cravou seu nome na história ao apresentar seus sucessos ao mundo.

A cantora — que concorre ao prêmio de Melhor Videoclipe Latino — subiu ao palco do evento da MTV às 21h50 e chamou atenção pelo look estampando as cores da bandeira do Brasil.

Em cerca de quatro minutos de apresentação, a brasileira transformou o palco em um baile funk e fez o público dançar com um medley das canções "Funk Rave", Casi Casi" e "Used To Be" — músicas do álbum 'Funk Generation: A Favela Love Story'.