'Amor Perfeito': Gilda dá show de horror e exala homofobia contra Érico

Gilda (Mariana Ximenes) mostrou mais uma vez a sua pior face em "Amor Perfeito", novela das seis da Globo. Com ódio de Érico (Carmo Dalla Vecchia), a megera ruiva expôs o relacionamento homoafetivo que o advogado teve com Romeu (Domingos Alcântara) para o conselho do Grande Hotel e exalou homofobia contra o desafeto.

Após Érico revelar para Marê (Camilla Queiroz) que ajudou Gilda a falsificar o testamento de Leonel (Paulo Gorgulho) para que ela ficasse com a herança, a vilã jurou vingança contra o ex-aliado. Por isso, ela revelou aos integrantes o namoro do advogado com Romeu.