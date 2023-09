Alexandre Garcia celebra investigação após ser alvo da AGU: 'Transparência'

O jornalista argumentou que não faz "campanha de desinformação". "Como assim 'campanha'? Eu dei uma resposta em um programa ao vivo, cujas perguntas eu não conhecia", diz.

Garcia diz estar "muito feliz" que o caso tenha sido encaminhado à Procuradoria Nacional de Defesa à Democracia. "Eu defendo os valores da democracia, o poder que emana do povo, a nação maior que o estado [...], a liberdade de expressão e a transparência".

Jornalista diz não querer "um novo Brumadinho" e cobra por transparência. "Será que se tivesse transparência em Brumadinho teria acontecido a tragédia?"

Eu acho que essa determinação do Advogado Geral da União ajuda por luz em busca da transparência sobre as três barragens. Alexandre Garcia

Garcia diz que sua fala no Programa Oeste Sem Filtro foi cortada. O jornalista conta que viveu 20 anos na região das enchentes, e que conhece bem o local. Ele também afirma que, quando respondeu à pergunta, usou apenas as informações disponíveis na imprensa: a de que os prefeitos pediam informações da Ceran (Companhia Energética Rio das Antas), empresa que gerencia as barragens, e também de que a PGR de Bento Gonçalves havia oficiado a companhia. O jornalista ressalta que sua fala não foi "campanha" de desinformação, mas apenas uma cobrança por transparência.

Garcia diz que a nota oficial da Ceran só saiu no dia seguinte à sua fala. "Se eu tivesse a nota oficial naquela noite, eu leria [...] Tem que investigar. Obrigado, senhor Advogado Geral da União, porque isso chama atenção para uma investigação. Não é uma questão de passado, é uma questão do que aconteceu no presente e do que pode acontecer no futuro, porque pode ter uma nova enxurrada", diz.