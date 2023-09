Tudo o que sabemos sobre A Fazenda 15, que estreia na próxima semana

Falta uma semana para a estreia de A Fazenda 15. Por isso, Splash reuniu as informações já divulgadas da nova temporada do reality rural, que vai ao ar na próxima terça-feira (19).

O que sabemos sobre a nova edição:

Mais participantes no Paiol. Segundo o canal de Edir Macedo, oito personalidades vão disputar quatro vagas para integrar o elenco do programa. Os vencedores serão definidos após dinâmicas e votação no site oficial do programa.

A atração começará com 18 peões na sede. Após a definição dos vencedores do Paiol, no entanto, o reality show vai contar com 22 participantes ao todo.

O Paiol também será utilizado para a realização de ações especiais, como o encontro do fazendeiro com os aliados.

Adriane Galisteu apresenta o programa pelo terceiro ano consecutivo, e Rodrigo Carelli permanece na direção-geral.

O reality será exibido de segunda a domingo, nas noites da Record, com transmissão ao vivo para os assinantes do PlayPlus - serviço de streaming do canal.

Vencedor leva R$ 1,5 milhão para casa.

Galisteu prometeu que as "provas clássicas de A Fazenda vão voltar", em publicação nas redes sociais.

O Banco Original deixou de anunciar no programa, conforme publicou o jornal Folha de S.Paulo. "A partir de agora, com o foco voltado para o atacado, com clientes de empresas, corporate e agronegócio, o Banco tem outras necessidades de marketing", disse a instituição, por meio de um comunicado.