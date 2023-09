Acidente, cirurgia, depoimentos: tudo o que se sabe sobre caso Kayky Brito

Ângelo Lages, delegado titular da 16ª DP (Barra da Tijuca), aponta Bruno como a principal testemunha do caso, já que Kayky foi até o carro do amigo minutos antes do atropelamento e parece pegar "algo" na porta do passageiro. O delegado também questionou os motivos que levaram Bruno a abandonar o carro na praia e não prestar socorro a Kayky.

O que diz motorista?

O motorista do aplicativo, envolvido no acidente, identificado por Diones Coelho da Silva, 41, disse com exclusividade a Splash que parou imediatamente quando percebeu a gravidade do atropelamento e chamou o socorro. "Eu parei de imediato, chamei os bombeiros e fui até a vítima. Os socorro chegou rápido, menos de 10 minutos", explicou Diones. Ainda segundo relatos, Kayky já caiu desacordado na hora do impacto.

O motorista já prestou depoimento e no mesmo dia se prontificou a fazer o exame para detectar álcool, substância tóxica ou entorpecente no organismo. A reportagem teve acesso exclusivo ao resultado do laudo, que aponta que ele não havia consumido nada alcoólico ou qualquer substância de efeito análogo.

No boletim de ocorrência, registrado como lesão corporal culposa, quando não há intenção do ato, Diones disse que Kayky cruzou a pista repentinamente correndo, que ele trafegava na faixa da esquerda quando tentou desviar, jogando o carro para a faixa da direita. Mesmo assim, não conseguiu evitar a colisão.

Motorista pode ser preso?

Ainda sobre as investigações, o delegado deve enviar para a perícia informações técnicas que vão apontar a velocidade real do veículo no momento do acidente. "A perícia de áudio e vídeo da polícia vai utilizar as imagens obtidas no local do acidente, para precisar o deslocamento do carro e chegar até a velocidade que ele vinha", explicou.