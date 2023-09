Bruno de Luca no atropelamento de Kayky: O que se sabe após novo vídeo?

"Nas imagens ele parece desesperado, coloca as mãos na cabeça, mas em nenhum momento vai em direção ao local do acidente, onde o amigo já está caído ao chão. Quero entender melhor o que aconteceu. Quem socorreu? Quem chamou o socorro? Para onde ele foi depois do acidente? Por que abandonou o carro dele no local e foi embora de táxi? O que o Kayky foi buscar no carro, ele é a principal testemunha, precisa nos explicar toda a circunstância do acidente", disse Ângelo Lages.

Novas imagens

O "Domingo Espetacular" exibiu outros trechos da gravação do circuito interno de segurança que fazem parte do conteúdo analisado pela polícia. Bruno de Luca aparece novamente desesperado, mas não se aproxima do local da colisão. O apresentador chegou a atravessar a avenida onde ocorreu o atropelamento.

Ao voltar para o quiosque, mais especificamente na parte de trás do local, o comunicador conversa com funcionários. É nesse momento que as câmeras mostram que uma outra testemunha se aproxima de Bruno de Luca, mas ele vai embora na sequência pela areia da praia.