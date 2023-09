Motorista que atropelou Kayky Brito recebe carro para voltar a trabalhar

Vaquinha

No último dia 9 de setembro, ele afirmou que vai comprar cestas básicas com parte do dinheiro arrecadado com a vaquinha virtual criada para pagar as dívidas.

Ele arrecadou mais de R$ 173 mil até sexta-feira (8), quando anunciou que encerraria a vaquinha.

"Deus já me deu o que eu precisava para poder recomeçar a minha vida. Então, o que passou disso, o que vai passar, quero transbordar na vida das outras pessoas. Daquelas que precisam também, assim como eu precisei. Esse é o desejo do meu coração", disse o motorista, em entrevista ao influenciador Rafael Múrmura.

Diones confirmou que encerraria a vaquinha. Ele já havia arrecadado mais de R$ 173 mil — a meta inicial era de R$ 30 mil.

"Passando aqui para agradecer por todas as doações. Agradecer o apoio de cada um. Dizer que eu estou encerrando a vaquinha. Muito grato com todas as doações. Podem ter certeza que vão abençoar muito a mim e a minha família", disse, no Instagram.