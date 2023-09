'Malhação' da Vagabanda está de volta, saiba onde assistir

A temporada tem como protagonistas Letícia (Juliana Didone) e Gustavo (Guilherme Berenger). Eles são estudantes do colégio Múltipla Escolha e irão se apaixonar, apesar de terem vidas completamente diferentes.

Enquanto a mocinha é uma bolsista, de família humilde e preocupada com causas sociais, o protagonista é um moço rebelde de família rica. Um acidente, logo no início da história, aproxima os dois que, apesar das diferenças iniciais, irão gostar um do outro.

Vagabanda

Gustavo é integrante da Vagabanda. Grupo musical formado junto com Catraca (João Velho) e Natasha (Marjorie Estiano).

Em sua estreia na tv, Marjorie viveu a vilã da temporada. Apaixonada pelo protagonista, ela faz de tudo para separar Gustavo e Letícia.

A banda foi um dos maiores sucessos da época e gravou quatro músicas. "Você Sempre Será", "Versos Mudos", "Reflexos do Amor" e "Por Mais Que Eu Tente" viraram hits entre os adolescentes da época e alavancaram a carreira musical de Marjorie Estiano.