Possi diz por que dorme com 'fraldinha' e nega que use produto no sexo

Entre as utilidades para a manta, a cantora explicou que serve para cobrir os olhos e também que "gosta de machucar a boca" com a fralda. Ela também expôs que leva a manta quando vai viajar, do contrário tem dificuldade para dormir. "Fico acordando durante a noite".

Em outro momento, Luiza Possi afirmou que sua fralda é apenas para ajudá-la a dormir, e não tem utilidades sexuais, como, por exemplo, vendar o marido, o diretor de TV Cris Gomes.

"Não bota minha fralda [no sexo], ela é imaculada", declarou, ao ser questionada por Gimenez sobre a possibilidade de usar a manta para apimentar a relação com Gomes. Nesse momento, ela ressaltou que quando vai transar com o marido, coloca a fralda embaixo do travesseiro.

"A fralda é o seguinte: você começa a namorar, deixa a fralda escondida embaixo do travesseiro, aí o cara dorme, você pega a fralda, se o namoro engrenar mais de um mês você fala 'vou te apresentar uma coisa muito especial'", contou.

Luiza Possi também disse que Cris Gomes não gostou quando foi veiculado na imprensa em 2018 que ele "gostava" do fato de ela "dormir com fralda", sobretudo porque o assunto virou uma espécie de piada entre os amigos.