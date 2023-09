Discreto, Bruno Mars namora há 12 anos; saiba quem é a namorada do cantor

Quem é a namorada de Bruno Mars?

Jessica Caban, 41, nasceu em Nova York, é modelo, atriz e designer de moda. Sua carreira como modelo teve início há mais de duas décadas, quando ela foi "descoberta" numa busca de novos rostos para a Sweetface, linha de roupas de Jennifer Lopez.

Jessica também foi campeã do reality show "Model Latina", do canal NuvoTV. Ela ganhou um contrato com a agência Q Management e US$ 10 mil. Hoje, é dona da própria linha de moda praia.

Ela também atuou como a personagem Sonia na série "Jane The Virgin" (Netflix) entre 2016 e 2018.

Jessica e Bruno teriam se conhecido em 2011, em um café em Nova York. Segundo Emily Herbert, biógrafa de Bruno Mars, ele viu a modelo "conversando alegremente" em uma mesa ao lado, e decidiu abordá-la. No ano seguinte, Jessica foi morar com o cantor em Los Angeles.

O casal ainda não se casou e nem tem filhos. Na verdade, ambos expõem muito pouco do relacionamento: não há muitas publicações nas redes sociais e até as aparições em eventos são raras.