Irene descobre traição de Antônio e surta em Terra e Paixão: 'Maldita'

Após uma tentativa malsucedida de mandar assassinar a rival, Irene vem acompanhando a reaproximação entre Antônio e Agatha. Nos próximos capítulos do folhetim de Walcyr Carrasco, a megera pegará o marido confessando a traição.

Em papo com Angelina, o fazendeiro vai revelar que está se apaixonando novamente pela ex-mulher. Segundo Antônio, o retorno de Agatha fez renascer o amor que sentira por ela no passado.

Antônio: "Nunca vivi um amor tão forte quanto o que tive com a Agatha. E esse amor parece que está começando a brotar de novo. Feito uma planta que vai se enraizando aqui, dentro do peito. Sim, Angelina, eu fui me encontrar com ela."

Irene: "É isso mesmo? Você está se encontrando com aquela mulher? Essa maldita Agatha?".

Ao ouvir sobre o encontro, Irene não esconderá sua revolta e afirmará que o marido está cavando a própria cova ao se reaproximar de Agatha.

Irene: "Você não faz ideia de onde está se metendo. Eu já soube que está dando dinheiro para essa mulher, mas lembre-se que a Agatha, arruinou a sua vida uma vez. E, pelo visto, quer fazer isso de novo."