Hélio é filho de Agatha? Teoria ganha força e torcida em “Terra e Paixão”

Chama o Ratinho que tem um teste de DNA dos bons para fazer no horário das 21h. Apesar dos furos, o desenvolvimento de Agatha (Eliane Giardini) tem sido suficiente para engajar o público. Tanto que já tem gente investigando a possibilidade de Hélio (Rafa Vitti) ser filho da vilã. E pra falar a verdade, não acho isso impossível.

No capítulo desta segunda-feira (11), o engenheiro apareceu dançando com a ex-esposa de Antônio (Tony Ramos) e ela não perdeu tempo para enchê-lo de elogios. No final, perguntaram para Hélio com quem ele aprendeu a dançar tão bem e o personagem respondeu que foi com a mãe.

A princípio, a cena não deixou nenhuma pista escancarada, mas para quem já está ligado nos detalhes, a sequência foi mais uma confirmação do parentesco. Agatha teve um terceiro filho com seu amante Evandro (Rafael Cardoso).