Fuzuê: Luna descobre 'podre' de Maria Navalha e teme por romance com Miguel

Uma nova descoberta de Luna (Giovana Cordeiro) pode colocar seu romance com Miguel (Nicolas Prattes) à prova em "Fuzuê", novela das sete da Globo. A mocinha vai desvendar um "podre" do passado de Maria Navalha (Olivia Araújo) capaz de destruir a sua relação com o filho de Nero (Edson Celulari).

Nos próximos capítulos do folhetim de Gustavo Reiz, a artesã descobrirá que a mãe teve uma grave discussão com Rejane (Walkiria Ribeiro) no passado. O fim da briga resultou em Maria Navalha caída desacordada em uma praia de Paraty, enquanto a rival desapareceu do local após o incidente.

Luna colocará Rejane contra a parede e exigirá que a cantora conte toda a verdade. No primeiro encontro entre as duas, apesar de admitir a rivalidade com Maria Navalha, ela não contou sobre a briga pesada que tivera no mesmo ano no qual disputou o título de Rainha da Fuzuê com a rival desaparecida.