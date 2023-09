Fantástico x Domingo Espetacular: Record estica temas na luta por audiência

O programa Domingo Espetacular (Record) furou o concorrente direto Fantástico (Globo) ao exibir imagens inéditas da reação imediata de Bruno de Luca, 41, ao atropelamento de Kayky Brito, 34. O apresentador vem sendo criticado por ter-se evadido do local do acidente ao invés de prestar solidariedade ao amigo.

O colunista Tony Goes, da Folha de S.Paulo, vê com bons olhos que a atração da Record tenha superado o oponente global - mas não acredita que ela tenha potencial para fazê-lo de forma mais duradoura. "Ele [Domingo Espetacular] segue muito de perto a fórmula do Fantástico - só que não tem os mesmos recursos. Não tem muitos repórteres, não tem tanto equipamento, etc. Então é difícil, ele superar [de vez] o Fantástico."

Na visão de Tony, esse crescimento esporádico do Domingo Espetacular acaba sendo positivo para o próprio Fantástico. "Isso é até bom, porque obriga o Fantástico a estar na ponta dos cascos, sempre alerta com a concorrência. A concorrência, quando é boa, te obriga a melhorar."