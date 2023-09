Filho de Faustão anuncia que apresentará programa na Band: 'Nova fase'

João Silva, 19, filho de Faustão, assinou contrato com Band e terá programa solo nas noites de sábado. O Programa do João, nome da atração, tem estreia prevista para ocorrer em outubro na emissora.

O que aconteceu?

Nas redes sociais, a Band anunciou através do perfil do Programa do João um vídeo em que o filho de Fausto Silva assina o contrato para comandar a sua atração.