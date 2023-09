Qual o maior valor que a ex-BBB Paulinha já recebeu de uma vez na loteria?

Ex-sister do BBB 11 (Globo), Paulinha Leite, 36, ganhou fama nas redes sociais por trabalhos como influenciadora digital e pela sorte em faturar altos prêmiso em dinheiro com jogos de azar.

No último final de semana, a artista dividiu com seus fãs que ganhou R$ 3 milhões na loteria Lotofácil dentro de um bolão com 40 pessoas. Ou seja, ela embolsou R$ 74.57,20 no rateiou da premiação.