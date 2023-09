Como a ciência explica fake news coletiva envolvendo Globo e 11 de Setembro

O conceito foi criado por Fiona Broome, que define a si mesma como uma pesquisadora paranormal. A expressão leva o nome do ex-presidente da África do Sul Nelson Mandela (1918-2013) porque Fiona usou sua crença pessoal de que o líder sul-africano havia morrido na prisão, e perceber que ela não era a única com a acreditar nisso.

Assim como Broome, muitas outras pessoas também chegaram a acreditar que Mandela teria morrido quando esteve na cadeia. Fiona escreveu um artigo sobre o assunto e foi a partir desse momento que o conceito de memórias falsas coletiva passou a ser repercutido em páginas de discussão na internet, como fóruns e redes sociais, segundo estudo publicado pelo site de notícias acadêmicas The Conversation e repercutido pela BBC.

O assim denominado "efeito Mandela visual" traz consigo riscos por também alimentar teorias da conspiração. De acordo com o estudo publicado pelo The Conversation, após um experimento com algumas pessoas, em que foram apresentadas três versões de um mesmo ícone cultural, em que uma versão era a verdadeira e as outras duas eram manipuladas, ficou comprovado que o efeito Mandela é um "erro de memória real e consistente".

Segundo o estudo, mesmo quando as pessoas são apresentadas à versão correta do ícone, elas ainda escolhiam a versão incorreta. Quando solicitadas a desenhar de forma livre os ícones de memória, as pessoas também incluíam as características incorretas, mas que soam verdadeiras em suas mentes.

O estudo também apontou que não existe um causa universal para esse "efeito Mandela visual". Os pesquisadores acreditam que diferentes imagens podem gerar esse delírio coletivo por diferentes razões, inclusive aquelas relacionadas a expectativas anteriores para uma imagem, por exemplo.