Marquezine faz videochamada em show de Bruno Mars e fãs apontam Xolo

#BASTIDORES @BruMarquezine gente como a gente. Fazendo uma chamada de vídeo no meio do show. Pra quem você faria uma ligação assim? #TheTown2023NoMultishow #BrunoMarsNoMultishow pic.twitter.com/eATqRwc0zA -- Multishow (@multishow) September 11, 2023

A artista falou com os jornalistas no lounge da Heineken durante a última noite do The Town em São Paulo. Ela comentou sobre o carinho recebido no Brasil após o lançamento de "Besouro Azul". A divulgação do filme foi prejudicada pela greve de roteiristas em Hollywood iniciada em julho deste ano.

É triste não poder divulgar o filme como ele merece e como a gente gostaria, mas é muito gratificante e emocionante ver o apoio das pessoas.

Bruna Marquezine

"A parte que mais dói é não ter tido a oportunidade de falar para o meu público e para o Brasil sobre a importância que esse filme tem para a gente. Poderíamos nos apropriar de um espaço que lutamos para conquistar na indústria há tantos anos", completou a atriz.

Artista diz estar vivendo momento especial. "Toda vez que eu falo, tenho vontade de chorar. Estou me sentindo muito realizada e, mesmo com todas as dificuldades que temos, que são necessárias, é muito gratificante receber o carinho".