Após suborno, Gilda conquista trunfo terrível contra Marê em Amor Perfeito

Silvio repreenderá Gilda (Mariana Ximenes) por falsificar o testamento de Leonel (Paulo Gorgulho) e avisará que não irá ajudá-la novamente. Já Aparecida (Isabel Fillardis) se preocupará com Justino (João Fernandes), que pedirá conselhos a Tânia (Iza Moreira).

Gilda convocará uma reunião com os acionistas do Hotel e denunciará Érico (Carmo Dalla Vecchia). Anselmo (Paulo Betti) será eleito presidente do Grande Hotel.

Odilon (Bruno Quixotte) vai se recusar a publicar a carta de Érico, e Gilda vai se enfurecer. Enquanto isso, Érico pedirá perdão a Marê (Camilla Queiroz).