Após decepção com Miguel, Luna faz nova descoberta avassaladora em 'Fuzuê'

Luna verá Miguel com Olívia e ficará decepcionada. Caíto (Clayton Nascimento) tentará convencer Rejane (Walkiria Ribeiro) a usar uma pessoa para dublá-la no show.

Heitor avisará a Preciosa (Marina Ruy Barbosa) sobre as fake news contra Nero. Cláudio (Douglas Silva) vai encontrar um sinal sonoro com seu detector no antigo depósito e ficará intrigado.

Cata Ouro abrirá a caixa metálica com a chave lua. Por fim, Luna vai descobrir mais pistas avassaladoras sobre o sumiço de sua mãe.

A novela "Fuzuê", escrita por Gustavo Reiz, vai ao ar de segunda a sábado, às 19h30, na Globo. Confira o resumo completo dos capítulos aqui.