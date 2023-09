'Amor Perfeito': Gilda abre o jogo e revela segredo de Marcelino a Gaspar

Gilda (Mariana Ximenes) vai revelar a carta na manga que tem contra Marê (Camilla Queiroz) em "Amor Perfeito", novela das seis da Globo. Às vésperas do novo julgamento da mocinha pelo assassinato de Leonel (Paulo Gorgulho), a vilã vai abrir o jogo e contar o segredo de Marcelino (Levi Asaf) a Gaspar (Thiago Lacerda).

Após perder a presidência do hotel, Gilda espera colocar Marê novamente atrás das grades para completar a sua vingança contra a ex-enteada. Para isso, ela contará com a ajuda de Gaspar, que lhe entregará os nomes dos integrantes do júri para suborná-los.