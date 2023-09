Alexandre Garcia vira alvo da PF e AGU por 'fake news' sobre tragédia no RS

Segundo Garcia, "no governo petista foram construídas, ao contrário do que recomendavam as medições ambientais, três represas pequenas, que aparentemente abriram as comportas ao mesmo tempo. Isso causou uma enxurrada".

AGU acusa Garcia de propagar inverdades. No X, antigo Twitter, o advogado-geral da União, Jorge Messias, acusou o jornalista de mentir sobre a tragédia no Sul, e determinou que a Procuradoria Nacional de Defesa da Democracia apure as declarações de Alexandre.

Determinei à Procuradoria Nacional de Defesa da Democracia a imediata instauração de procedimento contra a campanha de desinformação promovida pelo jornalista. É inaceitável que, nesse momento de profunda dor, tenhamos que lidar com informações falsas.

Jorge Messias (@jorgemessiasagu) September 11, 2023

Flávio Dino pediu à PF que apure "fake news". O ministro da Justiça e Segurança Pública também usou as redes sociais para repudiar inverdades em relação à tragédia no Rio Grande do Sul. Sem citar nominalmente Alexandre Garcia, Dino destacou que "fake news é crime, não é piada ou instrumento ilegítimo de luta política", e reiterou que a PF "adotará as providências previstas em lei".