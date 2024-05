Para inaugurar a nossa seção túnel do tempo do K-pop, nada mais justo do que trazer um dos maiores girl groups da indústria, que está comemorando 15 anos de carreira em maio: 2NE1! (Assista)

Com quatro integrantes, CL, Park Bom, Minzy e Sandara Park, o grupo foi formado pela empresa YG.

Famosas mundialmente pelo hit de 2012 "I am the best", o grupo debutou muito antes, em 2009 com "Fire", e acabou suas atividades em 2016 com a triste despedida de "Goodbye", inspirada na carta que CL escreveu após a saída da Minzy do grupo meses antes. O sucesso delas na Coreia do Sul sempre foi enorme, e elas conseguiram furar a bolha fora de lá.

As 2NE1 foram um grupo muito à frente do seu tempo, revolucionando e influenciando toda uma geração que veio depois, principalmente mulheres rappers confiantes e donas de si. CL, principal rapper do grupo, tem uma carreira solo que também merece atenção pela qualidade e impacto.

O grupo teve um reencontro icônico no Coachella 2022. Depois de mais de seis anos sem subirem juntas num palco, as quatro integrantes fizeram uma memorável performance de "I am the best". São ícones importantes na história e evolução da indústria do K-pop.