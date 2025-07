TWICE: experientes e com trajetória invejável, o grupo completa uma década Arte UOL/Camila Monteiro Twice comemora uma década com carreira estável e discografia invejável Camila Monteiro Em outubro de 2025 o Twice completa uma década, um marco importante na carreira de qualquer grupo, principalmente dentro da indústria de K-pop que possui a famigerada maldição do 'sétimo ano', quando costuma acontecer o disband. Twice, no entanto, não só quebrou essa maldição, como mostrou ao longo desses dez anos uma evolução e amadurecimento que reflete nas músicas, estilos e desenvolvimento das próprias integrantes. O fato de as nove se manterem no grupo já é algo impressionante. E, nesse período, tivemos algumas integrantes que se retiraram para cuidar da saúde mental, mas jamais foram retiradas ou desistiram. Tudo isso fortaleceu a história de um dos grupos de maior sucesso do K-pop. Com uma vasta lista de hits, que vão do debut 'Like Ooh-Aah', passando por 'Likey', 'TT', 'Dance The Night Away', 'Fancy' e, mais recentemente, 'Strategy', Twice construiu uma carreira de sucesso em toda Ásia e tem uma discografia extensa tanto em coreano quanto em japonês, com diversos miniálbuns, discos e OSTs, as trilhas sonoras. Na última semana, elas lançaram o quarto disco completo do grupo, 'This is For', com quase 40 minutos de duração —grande para o K-pop—, uma sonoridade ainda mais madura e units que dão espaço para as artistas brilharem ainda mais em 14 canções, com destaque para a música que dá título ao projeto, 'Options', o dueto de Jihyo e Nayeon em 'Talk' e 'Heartbreak Avenue'. A construção da trajetória do Twice é uma das mais interessantes e bem-sucedidas do K-pop, com um catálogo musical que conta a história delas e desenha bem as diferentes fases e eras que elas percorreram nesse período de sucessos e estabilidade na carreira. Publicidade Woozi e Hoshi fazem shows antes de começarem o serviço militar @min_1522/X Eu entendo que vocês estejam tristes, mas não é como se fôssemos desaparecer para sempre! Temos que nos apressar, ir brevemente e voltar. Woozi líder, produtor e letrista do grupo Seventeen. Ele e Hoshi começarão o serviço militar em setembro Vilão desprezível: 'Scum Villain' está sendo lançado aos poucos no Brasil New Pop/Seven Seas/Divulgação Livro da semana: 'O Sistema de Autopreservação do Vilão Desprezível' Com os dramas indicados da semana em mente —vocês lerão mais abaixo— a dica de livro segue uma tendência asiática: a de protagonistas que entram na história que estão acompanhando, seja livro, jogo ou filme. Escrito pela chinesa Mo Xiang Tong Xiu, 'Scum Villain's Self Saving System' é a história mais leve da autora e, geralmente, indicada para conhecer o universo de xianxias, gênero cujos personagens buscam imortalidade e praticam transmigrações, mudando de corpo em diferentes fases da vida. O gênero mistura elementos fantásticos, folclore local e artes marciais. E, nesse caso, os protagonistas mantêm relações de afeto em histórias LGBTQIAP+, que fazem muito sucesso apesar da censura que enfrenta do governo chinês. Em 'Vilão Desprezível' temos Shen Yuan nos dias atuais envolvido com a novel que está lendo. Ele então é transportado para dentro dela, como Shen Qingqiu, o vilão da história, um personagem que não quer repetir seus erros e busca uma alternativa que foge do roteiro original. O protagonista da história —e seu par— Luo Binghe, que inicialmente seria 'o bonzinho', acaba desenvolvendo outra personalidade após as modificações criadas por Qingqiu. No Brasil, o primeiro livro da série foi lançado pela editora New Pop em maio deste ano, com o título 'O Sistema de Autopreservação do Vilão Desprezível'. Serão quatro livros no total, e o primeiro tem 280 páginas. Momento Dramas Cortesia VIKI/Divulgação 'A Primeira Noite com o Duque' Sucesso na Coreia e no Brasil --a série está em #1 no VIKI--, Taecyeon e Seohyun protagonizam na TV um dos webtoons mais populares dos últimos tempos, em que a personagem principal entra na história que está lendo. Divertida, a personagem de Seohyun modifica a história quando o protagonista se apaixona por ela. Leve e divertida, vale o play! 'First Night with the Duke', 2025 | Criação - KBS2 | Elenco - Ok Taec-yeon e Seo-hyun | Onde - VIKI | País - Coreia do Sul Leia a entrevista iQIYI/VIKI/Divulgação 'Sonho Dentro de um Sonho' Aqui vai mais um drama que transporta a personagem principal para a história que está lendo. Dessa vez, um drama chinês e com o queridinho do momento: Liu Yu Ning ('Prisioneiros da Belez'). Engraçado e com química entre os protagonistas, o drama tem 40 episódios. Impossível não se apaixonar por Nan Heng. 'A Dream within a Dream', 2025 | Criação - iQIYI | Elenco - Liu Yu Ning e Li Yi Tong | Onde - VIKI | País - China iQIYI/Divulgação BoysLove: 'Suntiny' Casal queridinho da Domundi, Max e Nat estão de volta com um BL para lá de inusitado e divertido, que bebe muito da fonte do clássico 'Sexta-feira Muito Louca'. Eles são namorados, e o personagem de Max sofre de impotência. Para resolver o problema, ao invés de ir ao médico, ele vai a um xamã. Tudo dá errado e eles trocam de corpo. Divertida, a série tem reflexões interessantes. 'Suntiny', 2025 | Criação - iQIYI | Elenco - Max & Nat | Onde - iQIYI | País - Tailândia Publicidade GERAÇÕES K-POP Park Jihyo é lider do Twice e dona de um dos vocais mais potentes da indústria JYPE/Divulgação Park Jihyo: líder do Twice e potência vocal do K-pop Park Jihyo, nascida Park Jisoo, começou sua carreira ainda criança, aos oito anos. Inicialmente, ela fez parte da SM Entertainment, mas, em seguida, foi para a JYPE, onde já está há 20 anos. A cantora é figura tão importante dentro da história da empresa, que recebeu uma festa de comemoração pelas duas décadas lá, repleta de amigos idols do GOT7, Seventeen, gugudan e DAY6. Jihyo treinou por uma década até participar do programa Sixteen, que formou o Twice. Desde então, ela se tornou líder do grupo e cresceu como uma das maiores vocalistas da indústria, com uma potência vocal e estabilidade que chamam atenção. Conhecida como 'Mãe' pelos fãs, apesar da extensa carreira, foi só em 2023 que ela lançou seu primeiro EP solo, intitulado 'ZONE', com o single 'Killin' Me Good' como carro-chefe do trabalho. Ela conseguiu entrar no top 200 da Billboard já com o seu disco de estreia. Jihyo também participou de diversas canções presentes nos discos do Twice, como 'Eyes, eyes, eyes' (2017), 'Ho!' (2018), 'Girls Like Us' (2019), 'Get Loud' (2019) 'Up No More' (2020), 'Real You' (2021), 'Trouble' (2022), entre outras. Recentemente, Jihyo participou com Jeongyeon e Chaeyoung da trilha sonora do filme 'Guerreiras do K-pop'. O trio canta a música 'Takedown'. Manda pra gente! Tem história inesquecível com seu idol? Passou perrengue para ir a algum show? Mande seu relato com foto e/ou vídeo: kpopuol@uol.com.br. Playlist TWICE, BLACKPINK, ATEEZ, aespa e XLOV. Ouça a seleção de Splash com os maiores destaques do Universo K-Pop. Ouça as músicas PROGRAME-SE Sanha, maknae do Astro e ator em ascensão, lança seu novo disco 'Chameleon' Fantagio/Divulgação Segunda NCT Dream - Lança 'Go Back To The Future' (quinto álbum completo)

Jo Yuri - Lança 'Episode 25' (terceiro miniálbum)

Lee Chanhyuk (AKMU) - Lança 'EROS' (segundo álbum completo) Terça aespa x PUBG: Battlegrounds - Lança 'Dark Arts' (single)

ONEW - Lança 'PERCENT' (segundo álbum)

Yoon Sanha (Astro) - Lança 'Chameleon' (segundo miniálbum) Quarta PURPLE KISS - Lança 'I Miss My' (segundo single álbum)

ifeye - Lança 'Sweet Tang' (segundo EP)

ARrC - Lança 'HOPE' (terceiro miniálbum)

SF9 - Lança 'Love Race' (álbum japonês)

xikers - Lança 'Up All Night' (single japonês)

NEXZ - Lança 'One Bite' (segundo EP japonês) Sexta Jackson Wang - Lança 'MAGIC MAN 2' (álbum completo)

WayV - Lança 'BIG BANDS' (sétimo miniálbum)

1VERSE - Lança 'The 1ST Verse' (single álbum) Publicidade Compartilhar essa edição