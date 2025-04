No último fim de semana, um dos momentos mais aguardados do ano para os k-popers brasileiros aconteceu: Stray Kids em solo brasileiro. Fãs lotaram o Galeão, aeroporto internacional do Rio de Janeiro, primeira parada do grupo que fará três shows no país: ontem (terça) foi no Rio e nos dias 5 e 6 de abril será em São Paulo.

Assim que os oito integrantes, equipe gigantesca e dezenas de malas chegaram ao país, havia muita expectativa sobre o que eles comentariam e o que fariam por aqui. Em São Paulo, rota principal de shows de K-pop, os grupos não costumam sair muito do hotel e quando saem tiram fotos pelas redondezas.

Já no Rio, com Copacabana à disposição, alguns integrantes de Stray Kids aproveitaram para curtir uma praia antes dos shows. Changbin, inclusive, comentou que é muito legal estar na América do Sul e se divertir com os locais. Felix jogou bola com alguns meninos que estavam por ali, mostrando que já estão mesmo com a energia carioca.

Como os fãs não perdem tempo, vários memes foram criados com os integrantes na praia, pegando sol, sem camisa (não é nada comum no K-pop ver os idols pegando sol, muito menos sem camisa) e vivendo a vida no Brasil. Eles ainda foram vistos dando uma volta pela famosa orla de Copacabana.

Para os fãs brasileiros e internacionais, é interessante ver idols tão famosos finalmente aproveitando a estadia por aqui ao invés de ficarem confinados no hotel. O Brasil é um país que tem muito a oferecer, e Stray Kids está descobrindo algumas delas.