Baekhyun nas telonas com sua turnê solo 'Lonsdaleite' Camila Monteiro/Arte UOL Shows de K-pop no cinema: Baekhyun, Red Velvet, ZB1 nas telonas Camila Monteiro O Brasil tem recebido cada vez mais shows de k-pop, quase sempre concentrados em São Paulo, o que representa um desafio para fãs de outras regiões que não conseguem viajar para ver seus artistas favoritos ao vivo. Embora a experiência não seja a mesma, uma solução adotada pelas empresas tem sido a transmissão dos shows em cinemas ao redor do mundo. A exibição em telonas não é algo inédito, seja no K-pop ou em outros gêneros, mas desde a pandemia, a oferta de shows pagos via streaming aumentou consideravelmente. Isso não apenas se tornou uma forma de manter a conexão entre aristas e fãs, mas permitiu uma nova frente de lucro para as empresas que enxergaram potencial no mercado internacional. No Brasil, os shows no cinema se transformaram em verdadeiros eventos para os fãs, que organizam encontros, distribuição de 'lembrancinhas', troca de photocards nas filas, além de lightsticks e gritos empolgados durante a sessão, como se estivessem no show. Recentemente houve a estreia da primeira turnê solo do Baekhyun, um dos principais vocalistas do EXO, grupo seminal da terceira geração do k-pop. O show 'Lonsdaleite' (lê-se Londslaite, em referência a um tipo de diamante hexagonal) foi gravado em Seul, marcando o último concerto da turnê, e reforça a força de Baekhyun como artista solo. A produção, distribuída pela Sato Company, está em cartaz em mais de 120 salas de cinema pelo Brasil. Além da alta qualidade técnica, o show chama a atenção pela quantidade de vezes que Baekhyun menciona os EXO-Ls, fã-clube oficial do EXO. É realmente um amor correspondido, ode aos fãs que seguem o artista desde o début em 2012, mesmo diante dos altos e baixos. Publicidade Cortesia Sinny Comunicação/Dilvulgação Red Velvet também no cinema A celebração de uma década de carreira do Red Velvet está prestes a chegar aos cinemas brasileiros. A turnê 'Happiness: My Dear ReVe1uv', gravada em Seul, estreia em 3 de abril. Com pouco menos de duas horas de duração, o show combina performances icônicas, imagens de bastidores, entrevistas inéditas e depoimentos das integrantes sobre os dez anos do grupo. O evento foi uma fan-con, formato que mescla apresentações ao vivo e interações diretas com os fãs, trazendo um repertório que revisita momentos marcantes da carreira do quinteto. Cortesia Sinny Comunicação/Dilvulgação A oportunidade de ver ZB1 de perto O ZEROBASEONE, ou ZB1, está a caminho das telonas brasileiras. Formado no reality Boys Planet, o grupo debutou em 2023 e rapidamente se tornou o maior fenômeno em vendas da quinta geração do k-pop, ultrapassando a marca de sete milhões de discos vendidos. A primeira turnê do grupo, 'Timeless World', passou por oito cidades, e o show que será exibido nos cinemas é o de Seul. A estreia está marcada para 27 de março no Brasil, uma experiência imersiva para os 'zeroses', que terão a chance de ver seus idols bem de perto, mesmo à distância. IU fala para Splash sobre seu novo drama 'Se a Vida Te Der Tangerinas...' Cortesia Netflix/Divulgação Por causa da época que a série passa, tudo poderia ser muito hostil. A história não é apenas sobre o amor entre os protagonistas, mas sobre amor e solidariedade entre as pessoas. IU Cantora, atriz, compositora, IU fala do novo drama 'Se a Vida Te Der Tangerinas...', em cartaz na Netflix Red Velvet: um dos principais grupos femininos da SM SM Entertainment/Divulgação Grupo da semana: Red Velvet Red Velvet é um dos principais grupos femininos da terceira geração do k-pop e completou uma década de existência em 2024. O grupo debutou em agosto de 2014, muita gente não sabe, como um quarteto formado por Seulgi, Wendy e Joy. A entrada de Yeri aconteceu em março de 2015, consolidando a formação atual. O primeiro EP como quinteto, o 'Ice Cream Cake', foi para o topo dos principais charts sul-coreanos. O Red Velvet sempre foi reconhecido por ser um grupo com grande capacidade vocal e performática. Desde o início, a SM Entertainment, empresa responsável pelo grupo, apostou em um conceito dual: o lado 'red', marcado por músicas pop, vibrantes e contagiantes, e o lado 'velvet', uma faceta mais madura, focada no R&B e com as integrantes menos 'girly' e mais 'bruxas'. Reconhecidas pela potência vocal e performances impecáveis, o Red Velvet acumulou prêmios e hits ao longo dos anos. O fandom, conhecido como 'ReVeluvs', foi fundamental nessa trajetória, acompanhando e impulsionando o sucesso do grupo em diferentes eras. Entre os maiores sucessos estão 'Red flavor', 'Dumb Dumb', 'Russian Roulette', 'Peek-a-boo', 'Bad Boy' e 'Psycho'. Além do trabalho em grupo, as integrantes também desenvolvem projetos paralelos. Destaque para a unit Irene & Seulgi, que debutou em 2020 com o EP 'Monster'. O projeto chamou atenção especialmente pela coreografia marcante de 'Naughty', que viralizou nas redes sociais. Momento Dramas Cortesia Netflix/Divulgação 'Se a Vida Te Der Tangerinas...' Um dos dramas mais aguardados do ano finalmente chegou. Conta a história de Ae-sun e Gwan-sik ao longo de diversas décadas. Com um elenco de peso e diferentes atores assumindo os mesmos personagens em fases distintas da vida, a trama se desenrola na Ilha de Jeju, ao sul da Coreia, retratando a pobreza, desafios e as conquistas dos protagonistas. Com um viés político forte, é de fazer chorar. 'When The Life Gives You Tangerines', 2025 | Criação Netflix | Elenco IU e Park Bo-gum | Onde Netflix | País Coreia do Sul iQIYI/Divulgação C-drama: 'The Best Thing' Depois de dar vida a personagens marcantes em dramas históricos chineses, Zhang Linghe retorna em uma série contemporânea. Desta vez, ele interpreta um médico especialista em medicina chinesa, cuja vida se entrelaça com a de Ruo Han --uma workaholic presa em um relacionamento tóxico e lutando contra a insônia. O encontro inesperado dos dois dá início a um romance leve e saudável, marcado por uma química inegável. 'The Best Thing', 2025 | Criação iQIYI | Elenco Zhang Linghe e Xu Ruo Han | Onde iQIYI | País China Divulgação/GMM25 BL: 'ThamePo Heart That Skips a Beat' Chegou ao fim uma das séries mais comentadas da GMMTV, que apresentou o novo casal Est e William, além de impulsionar Lykyn --já famoso na Tailândia e agora com projeção global graças ao Mars, grupo fictício formado pelos mesmos integrantes. O romance entre o vocalista principal da banda de t-pop e o fotógrafo/documentarista do grupo conquistou de vez o público. Um verdadeiro hit. 'ThamePo - Heart that Skips a Beat', 2025 | Criação GMM25 | Elenco Est, William, Nut, Hong, Tui e Lego | Onde Netflix | País Tailândia Publicidade Publicidade GERAÇÕES K-POP Grupo de K-pop 'After School': diversas formações e Orange Caramel Pledis Entertainment/Divulgação After School: a origem de Orange Caramel O After School foi um dos grupos mais criativos e ousados da história do K-pop, deixando sua marca mesmo com uma carreira relativamente curta. O grupo debutou em 2009 e permaneceu ativo até 2015. Com um conceito inovador, inspirado no ambiente escolar, o nome After School fazia jus à proposta: as integrantes eram admitidas como 'alunas' e, com o tempo, passavam por uma graduação, permitindo a entrada de novas integrantes. Isso resultou em várias mudanças na formação. Formadas pela Pledis Entertainment —a mesma empresa do Seventeen, hoje parte da Hybe— o grupo sempre teve um tom experimental, gerando estranhamento e, ao mesmo tempo, conquistando muitos fãs. As integrantes aprenderam sapateado para uma coreografia, arriscaramm-se no pole dance —algo polêmico, mas revolucionário para a época— e abriram caminho para performances ousadas no K-pop. Foi dentro do After School que nasceu uma das subunits mais icônicas do gênero: o trio Orange Caramel. Formado por Nana, Raina e Lizzy em 2010, o grupo fez sucesso tanto na Coreia quanto no Japão, conquistando o público com coreografias distintas e MVs maximalistas e coloridos, que até hoje viralizam. Em 2021 algumas ex-integrantes do After School se reuniram para uma participação especial na TV sul-coreana. Elas apresentaram dois hits do grupo: 'BANG!' e 'DIVA'. Manda pra gente! Tem história inesquecível com seu idol? Passou perrengue para ir a algum show? Mande seu relato com foto e/ou vídeo: kpopuol@uol.com.br. Playlist JENNIE, J-Hope, XG, Treasure e Infinite. Ouça a seleção de Splash com os maiores destaques do ano do Universo K-Pop. Ouça as músicas PROGRAME-SE Hoshi e Woozi do Seventeen lançam disco como unit antes de irem servir Pledis Entertainment/Divulgação Publicidade

Yeji (ITZY) - Lança 'Air' (primeiro álbum solo)

Seulgi (Red Velvet) - Lança 'Accidentally On Purpose' (segundo miniálbum)

NTX - Lança 'Over Track' (segundo álbum)

Xiumin (EXO) - Lança 'Interview X' (segundo miniálbum) Terça SF9 - Lança 'Love Race' (miniálbum)

