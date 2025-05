Seventeen está completando uma década de existência hoje e, para comemorar esse grande marco na carreira, eles presentearam os fãs com um novo disco completo, o quinto do grupo, intitulado 'Happy BURSTday', com quase 50 minutos de duração e um solo para cada um dos 13 integrantes.

Para as fãs que estão em Seul, o presente foi ainda maior, com uma série de eventos pela cidade, toda colorida com as cores do grupo (azul serenity e rosa quartzo), além de uma série de presentes que o grupo preparou para os fãs que participaram das ativações (comida, carregadores, photocards, etc).

O maior dos presentes, no entanto, foi o grupo seguir reunido e no auge da carreira. No K-pop não são muitos os grupos que conseguem chegar a dez anos de história, menos ainda um grupo tão grande quanto Seventeen, que mantém seus 13 membros desde o debut em 2013.

No último fim de semana, para festejar tamanha conquista, o grupo fez um show especial na famosa Ponte de Jamsu em Seul. O evento foi transmitido online para os fãs do grupo —carats— de todo o mundo. Um fato curioso ocorreu: fãs que não conseguiram ingresso para o evento que foi muito disputado, alugaram um iate e chamaram atenção dos artistas passando pelo Han River com suas caratbongs, os lightsticks oficial do grupo.

Embora o grupo não estivesse completo no palco, já que Jeonghan e Wonwoo estão atualmente cumprindo o serviço militar obrigatório, os outros membros fizeram história com o show ao ar livre onde apresentaram pela primeira vez duas músicas do novo disco, 'Thunder' (single principal) e 'HBD', além de um set com outras dez músicas e o esperado final com a já clássica 'AJU NICE', que finaliza todos os shows do grupo.

Parabéns ao Seventeen pelo aniversário e pela trajetória que segue escrevendo com os fãs.