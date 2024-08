Segunda-feira, 26/08/2024 In-guk em entrevista para o Splash Lucas Muriel/SAM Entretenimento In-guk comenta sobre personagens desafiadores e o medo do sucesso Camila Monteiro Seo In-guk é um dos maiores artistas sul-coreanos em atividade, e a primeira impressão que tive ao levantar para cumprimentá-lo foi de que estava, realmente, na frente de uma superestrela. É a tal aura de superstar, de alguém que a gente olha e sabe que não é um simples mortal. E ele não é comum em absolutamente nenhuma esfera da sua extensa carreira. Venceu programa de calouros, protagonizou personagens completamente diferentes em séries que fizeram muito sucesso de público e de crítica, lançou discos e trilhas sonoras aclamadas e brilhou no teatro fazendo "O Conde de Monte Cristo". Com tantos altos na sua trajetória, ele explica que nenhum personagem é fácil de fazer, mas dois foram os mais desafiadores: "Os personagens que mais exigiram de mim foram Myul Mang, de 'Desgraça ao seu Dispor' e Kim Moonyoung, de 'O Sorriso Deixou seus Olhos'". In-guk comenta que para ele o roteiro é sempre o mais importante em qualquer trabalho que escolhe fazer. "Além do roteiro, o que me influencia a dar o meu melhor e entrar no clima do papel são as conversas que eu tenho com diretores e produtores." Ele respeita muito todas as etapas de um projeto. "Depois do fan meeting no Brasil, vou lançar um disco japonês no dia 31 de agosto e farei um novo drama antes do fim do ano. Os fãs vão me ver bastante este ano, espero que eles fiquem felizes", completa, sorrindo. O ator e cantor finaliza a conversa dizendo que sabia que o Brasil é um país que ama e consome muito k-dramas e por isso ele sentiu uma pressão enorme ao fazer seu show por aqui. "Estou com um pouco de medo pela grande responsabilidade que eu tenho com meus fãs, quero sempre entregar o melhor trabalho possível, mas ao mesmo tempo estou feliz de estar aqui e poder conhecer de perto os fãs brasileiros". A entrevista acabou assim como começou: com a sensação de que a estrela de In-guk brilha diferente. Publicidade Camila Monteiro Fãs dão nome de In-guk para uma estrela Cinquenta fãs da fanbase @sigsigbrasil (ig) se organizaram para dar o nome de Seo In-guk para uma estrela. Gisele, 39, conta que a ideia surgiu no grupo de Whatsapp. Ela pesquisou, foi atrás e em três dias a ideia se tornou real. Maline, 41, dona da fanbase, foi até o aeroporto de Guarulhos dar um buquê de flores para o artista. As duas se tornaram amigas por causa do amor por ele. Maline é carioca e veio só para o evento: "Ele é o meu ator preferido da vida", explica. Camila Monteiro Presentes bem brasileiros são os favoritos Como o evento possui um encontro de perto com o artista, muitas fãs que compraram ingressos VIP, com direito a interações (fotos e assinaturas), prepararam presentes para dar a In-guk. Ana, 56, veio de Belém só para o show, o primeiro da sua vida. Ela tinha na mão uma sacola com comidas típicas do seu estado. "Trouxe bombons de castanha do Pará, cupuaçu e brigadeiro, tudo bem brasileiro para ele experimentar". A dedicação das fãs é gigantesca e chama atenção. Giro K-pop Weverse Peço desculpas profundamente pela decepção e mágoa que meu mau comportamento causou aos meus fãs e a todos que me amam. Cometi um grande erro, esqueci da minha responsabilidade de retribuir com ações dignas do amor que recebi. Yoongi, ao pedir desculpas novamente pelo acidente com patinete motorizado. O rapper está sofrendo uma onda de hate pelo ocorrido Grupo de K-pop Pixy: o grupo já mudou de formação algumas vezes Allart Entertainment/Divulgação Nugu da semana: Pixy Pixy é mais um grupo que se encontra na perigosa zona de disband, temida por fãs e apreciadores de um grupo excelente que, apesar de lançar várias músicas de ótima qualidade, nunca conseguiu furar a bolha. Formadas pela Allart Entertainment, elas debutaram em 2021, ainda no período de pandemia, com a faixa "Wings". O grupo sofre de outro mal típico dos nugus: a sua formação já mudou diversas vezes. Atualmente com quatro integrantes, Dia, Lola, sua e Rinji, a última adicionada um ano depois do debut, três artistas deixaram o grupo, a última sendo Dajeong, que por motivos de saúde saiu em junho deste ano. Para tristeza das winxy (fandom do grupo), comebacks e postagens nas redes sociais são quase inexistentes atualmente, o que nunca é um bom indício no k-pop. Entretanto, houve uma turnê na Europa que deu uma certa esperança de que o grupo pudesse retornar em breve. Conhecidas pelas músicas muito bem produzidas e de qualidade, o grupo possui um potencial enorme, mas nunca conseguiu chegar a seu auge por causa do agenciamento duvidoso e das trocas constantes de line-up. Recentemente, fãs foram até o prédio da empresa do grupo, e ele estava completamente abandonado, oficialmente fechado, dando mais indícios de que as coisas não andam bem financeiramente por lá. Excelentes performers, vale conferir as indicações abaixo pois as meninas são muito talentosas. Indicações: 'Bewitched', 'Wings', 'Karma', 'Addicted', 'Villain' Momento Dramas tvN/Divulgação K-drama: Reply 1997 Já que estamos monotemáticos com a vinda de Seo In-guk ao Brasil, a dica da semana para quem quer conhecer o trabalho de ator dele lá no início é a icônica série Reply 1997. Muito popular na Coreia, a série fez sucesso pela nostalgia, com os protagonistas relembrando sua adolescência, encontros e desencontros, obsessões (de fã!), amores e muitas referências dos anos 90. Vale muito ver todos os Reply (1997, 1994 e 1988). A série é um marco na TV sul-coreana.'Reply 1997', 2012 | Criação - tvN | Elenco - Seo In-guk e Jung Eun-ji | Onde - Viki | País: Coreia do Sul Youku/Divulgação C-drama: Word of Honor Word of Honor está na categoria c-drama, mas poderia muito bem estar na BoysLove, pois é uma versão "censurada", em forma de bromance, mas que não esconde a conexão profunda entre os dois protagonistas, Zi Seu e Ke Xing. É uma fantasia com artes marciais, conhecida como wuxia, tipicamente chinesa e com muitas cenas de lutas, espadas e traições entre personagens moralmente ambíguos. A série tem 36 episódios e vários plot twists. Não é indicada para corações fracos. 'Word of Honor', 2021 | Criação - Youku | Elenco - Zhang Zhe Han e Gong Jun | Onde - Viki | País: China Be on Cloud/Divulgação BoysLove: 4 Minutes 4 minutes está na reta final, e mesmo assim absolutamente ninguém sabe o que está acontecendo. Ainda assim ela vale muito o play, justamente por fazer a gente pensar em teorias, além de ser muito bem produzida e completamente diferente do que estamos acostumados em BLs. Na verdade, a série é uma ficção com personagens gays, os relacionamentos, até agora compõem a trama, mas não são o foco principal. Temos multiverso, máfia e assassinatos. '4 Minutes', 2024 | Criação: Be On Cloud | Elenco: Bible & Jes | Onde? Gagaoolala | País: Tailândia Publicidade GERAÇÕES K-POP Pledis Entertainment/Divulgação Orange Caramel Poucas vezes no k-pop uma sub-unit (parte de um grupo já estabelecido) fez tanto sucesso quanto as carismáticas e talentosas Orange Caramel. Raina, Nana e Lizzy faziam parte do grupo After School, da Pledis (hoje dentro da Hybe), e em 2010 a empresa debutou o grupo que ficou em atividade até 2015. Com dois miniálbuns, quatro single álbuns - incluindo a icônica "Catallena" e dois discos de estúdios, um coreano e outro japonês -, o grupo também fez algumas trilhas sonoras e se tornou um nome bem conhecido no seu período de atividade. Muito inspiradas pelo j-pop, com roupas extravagantes, cabelos diferentes e um conceito todo trabalhado em ser fora da curva, elas misturaram referências de moda da época (os anos 2000 eram esquisitos o suficiente) com uma sonoridade carregada no "trot", estilo de música tradicional sul-coreana. Essa mistura de retrô com conceitos atuais acabou transformando o grupo em uma referência do "esquisito". Com a falta de conceitos camp, engraçados e divertidos, até hoje elas são lembradas pelas performances e MVs. 