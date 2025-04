Stray Kids fechou sua passagem pelo Brasil no último domingo, após atrair mais de 170 mil fãs aos três shows que o grupo fez no Rio e em São Paulo. Com mais de 65 mil pessoas no MorumBIS, o evento se tornou o maior de K-pop no país, o que impressionou muito os artistas, principalmente Seungmin.

Extasiados pela dimensão do evento, os integrantes comentaram tanto ao vivo quanto nas redes sociais, que estavam muito felizes e surpresos com o tamanho do sucesso deles por aqui. No primeiro show em São Paulo, Bangchan, líder do grupo, falou, emocionado, que o Brasil tinha se tornado uma nova casa para eles.

Pouco tempo depois da frase ser dita, fãs estrangeiras do grupo começaram a reclamar do ocorrido, principalmente as sul-coreanas, que se sentiram 'trocadas', já que são 'a casa oficial' deles. Vale registrar: Stray Kids já é conhecido por fazer, proporcionalmente, mais sucesso no exterior do que na própria Coreia do Sul.

Com uma base de fãs gigantescas, brigas são inevitáveis, mas ultimamente se tornaram um problema frequente, que o próprio Bangchan precisa administrar. Após o show, ele apareceu no Bubble, aplicativo feito para os idols conversarem diretamente com os fãs, e desabafou: 'Eu falei OUTRA casa, queria muito que stays parassem de brigar. Atualmente, qualquer coisa que eu falo vira um problema, estou com medo de falar qualquer coisa'.

Os shows no Brasil sempre se tornam marcos na carreira dos artistas, já que o público é mundialmente conhecido pela entrega, dedicação e habilidade de cantar a plenos pulmões todas as músicas. Em coreano, chama ainda mais atenção, por ser uma língua distinta. A distância entre os países faz com que o impacto seja ainda maior. As fãs estrangeiras têm acesso, merchandising, várias turnês e eventos, mas ainda assim se incomodam com o sucesso do público brasileiro, que brilha como poucos do outro lado do palco.