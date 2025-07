Segunda-feira, 07/07/2025 The Black Label: criada por Teddy Park, a empresa é cria da YGE Arte UOL/Camila Monteiro The Black Label: Teddy Park e sua fábrica de hits no K-pop atual Originalmente uma sub-label (gravadora) de uma das BIG 3, a YG Entertainment, casa de grandes nomes do k-pop como BIG BANG, 2NE1 e BLACKPINK, The Black Label foi fundada há uma década, em 2015, mas foi com a expansão recente combinada com contratações de peso e lançamentos de grupos que deram certo, que a empresa mudou de status. E essa mudança não foi apenas aos olhos do público que acompanha a carreira de solistas de peso como Taeyang (BIG BANG) e Rosé (BLACKPINK), ou os 'monster-rookies', novatos que já são sucessos, como o grupo feminino MEOVV e o recém-lançado grupo misto ALLDAY Project, que está dominando os charts sul-coreanos. Ela é vista também nas ações e investimentos da empresa, que é cada vez menos da YG e com Teddy Park criador e sócio majoritário. Teddy é um dos produtores mais conhecidos do k-pop e fundou a empresa junto de outro produtor, Kush. Figura onipresente nos principais hits de todos os artistas da YG na última década. 'Bang Bang Bang' e 'Fantastic Baby', dois dos maiores sucessos do Big Bang são produzidas por ele. Assim como 'I am the best', 'Come back home' e outros grandes hits do 2NE1. Jennie, Lisa, Rosé, Jisoo, Somi, Taeyang, CL, todos tiveram hits gigantescos também pelas mãos do produtor. O nem tão longo catálogo do BLACKPINK tem nome e sobrenome e Teddy Park está em praticamente todas as músicas já lançadas pelo quarteto. 'Boombayah', 'Ddu-Du Ddu-Du', 'Kill This Love', 'How You Like That'? são algumas das produzidas por Teddy Park. Apesar dos inúmeros sucessos, o produtor é bastante criticado por ser formulaico e pouco criativo. No entanto, o projeto mais recente dele, o grupo misto ALLDAY Project, mostra que existem sim outras possibilidades ali e que tudo que ele toca faz (muito) sucesso. Teddy não hita apenas em grupos que existem de fato, pois seu último trabalho foi produzir duas faixas do filme 'Guerreiras do K-pop' e ambas as canções estão no top 50 global do Spotify. 'Golden', em #3 e 'How it's done', em #13. Seja com Blackpink ou com as HUNTR/X, Park desconhece fracassos. Publicidade Rumi, protagonista da animação 'Guerreiras do K-pop' Netflix/Sony/Divulgação Rumi foi inspirada em muitas artistas femininas, algumas nem são do K-pop. Vários nomes estão circulando pois nos inspiramos em diversas artistas. A lista de inspirações para a criação de Huntr/x e Saja Boys é infinita! Maggie Kang Diretora do filme do momento, 'Guerreiras do K-pop' A novel 'Counter Attack' da chinesa Chai Jidan deu origem a 'Revenged Love' Arte UOL/Camila Monteiro Livro da semana: 'Counter Attack' Um dos BLs de maior sucesso atualmente é o chinês 'Revenged Love', que é adaptação da novel 'Counter Attack' (Contra-ataque), escrita por Chai Jidan entre 2014 e 2015 em uma plataforma de fãs, como é o Wattpad e o AO3, onde as pessoas publicam histórias gratuitamente e vão publicando os capítulos ao longo do tempo. A novel se tornou um fenômeno do subgênero Boys Love e ganhou uma adaptação em formato de websérie na época, mas que sofreu muitos problemas - e boicote - por conta da censura chinesa a toda e qualquer história com cunho LGBTQIAP+. Em Counter Attack, acompanhamos a história de Wu Suowei, fora do padrão, sem grana e que recentemente levou um fora da namorada de anos por ser pobre. Ele então descobre que ela começou um relacionamento com Chi Cheng, um jovem extremamente rico, influente e colecionador de cobras (!!!). O 'Contra-ataque' do título é porque Suowei resolve que vai se vingar do término com uma ideia inusitada: ele vai conquistar Chi Cheng ao invés de tentar recuperar a ex. Com altas doses de humor duvidoso, acompanhamos um relacionamento repleto de descobertas, preconceito, crimes e, obviamente, romance. A novel trata assuntos sérios de forma discutível, principalmente consentimento e racismo. A própria autora, com o sucesso recente da série, pediu para que os fãs focassem na versão atualizada da TV ao invés da escrita, pois ela era muito imatura e inexperiente. A leitura é uma montanha-russa, bem complicada em partes e satisfatória em outras e são mais de 200 capítulos de muito caos com Chi Cheng e Suowei. Momento Dramas VIKI/Divulgação K-drama: Bitch x Rich Depois de dois anos, a segunda temporada de 'Bitch x Rich' finalmente começou e vale a pena rever - ou ver pela primeira vez - para lembrar de todo caos instaurado na Escola Internacional de Cheongdam, cenário principal de jovens de elite que vivem em meio a pressão familiar, escolar, bullying e um crime, que desencadeia toda a trama da primeira temporada. Acusada injustamente, Hyein busca justiça enquanto investiga Je-na, a 'Regina George' da escola. 'Bitch X Rich', 2023 | Criação - Wavve | Elenco - Lee Eun-saem e Kim Ye-ri | Onde - VIKI | País - Coreia do Sul Tencent/VIKI/Divulgação Prisioneiros da Beleza Só dê play nesse drama chinês se você puder maratonar pois é impossível ver apenas um episódio. Com personagens muito bem escritos e construídos, acompanhamos o casamento 'por interesse', para apaziguar tempos difíceis, entre clãs rivais. Xiao Qiao se casa com Wei Shao e, o que começa com muito rancor e ódio por parte dele, se torna um romance lindo em meio ao jogo dos tronos em busca de poder. São 36 episódios excelentes. 'Prisoners of Beauty', 2025 | Criação - Tencent | Elenco - Liu Yu Ning e Song Zu Er | Onde - VIKI | País - China GMM25/Divulgação BoysLove: The Ex-Morning O retorno do par Singto e Krist, uma década depois de SOTUS, pioneiro na indústria de BLs thai, foi muito aguardada por fãs e traz os dois já em outra fase da vida, como ex-namorados que acabam se juntando por conta do destino para 'limpar' o nome de um deles. Phi (Krist) é um jornalista que se envolve em um escândalo e precisa de ajuda para reconstruir sua carreira. Quem vai ajudar ele? O ex, que é produtor e vai ajudá-lo a se reerguer, com muitas memórias no meio do caminho. 'The Ex-Morning', 2025 | Criação - GMM25 | Elenco - Singto e Krist | Onde - YouTube | País - Tailândia Publicidade GERAÇÕES K-POP Jackson Wang começa nova fase solo com 'MAGICMAN 2' Team Wang/Divulgação Jackson Wang: do GOT7 ao livro aberto na carreira solo Jackson é um dos artistas asiáticos mais conhecidos da indústria, não apenas pela sua trajetória musical, mas também pela sua personalidade e carisma, que o fizeram ele destacar logo cedo dentro do k-pop. Nascido em Hong Kong, o cantor e rapper tem tatuagens olímpicas pelo corpo, pois antes de seguir a carreira musical, ele fez parte do time nacional de esgrima. Criado em uma família esportista, com pai treinador de esgrima e mãe ginasta, foi só em 2010 que um olheiro da JYP Entertainment viu Jackson e o convidou para participar de audições. Em 2011 ele se mudou para Seul e dois anos depois debutou em um dos grupos mais bem-sucedidos da terceira geração, o GOT7. Até 2016 o cantor se dedicou exclusivamente ao grupo e em 2017 começou a expandir sua carreira solo com a criação do Team Wang, cujo foco inicial era o mercado chinês. Muito popular, pela combinação de beleza, talento e carisma, Jackson é daqueles idols que todos conhecem, mesmo que não acompanhem o grupo ou a carreira dele. Figura onipresente em fanfics - existem vários memes onde ele sempre é o dono das festas -, o artista estabeleceu uma série de parcerias tanto com outros artistas como com marcas grandes como Cartier, Louis Vuitton e Armani Beauty. Seu primeiro single solo foi 'Papillion', em 2017. Em 2020 ele lançou um dos seus maiores sucessos sozinho, '100 Ways', depois teve a parceria com Galantis em 'Pretty Please', além dos discos 'Mirrors' (2019) e 'Magic Man' (2022). No próximo dia 18 ele lança a segunda parte, o 'Magic Man 2', que é completamente diferente do que fez anteriormente, mais conceitual, experimental e um livro aberto sobre sua vida. Manda pra gente! Tem história inesquecível com seu idol? Passou perrengue para ir a algum show? Mande seu relato com foto e/ou vídeo: kpopuol@uol.com.br. Playlist Saja Boys, HUNTR/X, KARD, ALLDAY Project e BABYMONSTER. Ouça a seleção de Splash com os maiores destaques do Universo K-Pop. PROGRAME-SE D.O (Doh Kyungsoo) lança seu primeiro álbum completo, 'BLISS' Company Soosoo/Divulgação Segunda SOMI - Lança 'EXTRA' (pré-single)

D.O. (EXO) - Lança 'BLISS' (primeiro álbum completo)

HITGS - Lança 'CHARIZZMA' (segundo single digital)

Lee Changsub (BTOB) - Lança 'VROOM VROOM' (álbum single)

Jo Yuri - Lança 'Growls and Purrs' (pré-single)

Xdinary Heroes - Lança 'Fire (My Sweet Misery)' (single) Terça VIVIZ - Lança 'A Montage of ( )' (primeiro álbum)

Super Junior - Lança 'Super Junior 25' (décimo segundo álbum) Quarta CLOSE YOUR EYES - Lança 'Snowy Summer' (segundo miniálbum)

Youngjae (GOT7) - Lança 'Escape To Me' (single digital)

PLAVE - Lança 'Hide and Seek' (primeiro single japonês) Quinta Kang Yuchan (A.C.E) - Lança 'Champagne Poppin'' (debut single) Sexta TWICE - Lança 'THIS IS FOR' (quarto álbum completo)

ATEEZ - Lança 'In Your Fantasy' (single) Publicidade Compartilhar essa edição