No último fim de semana, entre sexta e domingo, aconteceram os aguardados shows de retorno do 2NE1, um dos grupos mais importantes na história do K-pop. Desde o surpreendente anúncio da reunião, pela própria YG, empresa onde o grupo foi formado e de onde saiu de forma conturbada, os fãs, conhecidos como blackjacks, estavam esperando esse retorno.

A "Welcome Back" tour, que reúne CL, Dara, Minzy e Park Bom, comemora os 15 anos de debut de um dos gigantes da indústria e entregou um setlist digno do nome que elas colocaram no mundo. Com 25 músicas, dois encores, hits solo, muitos dançarinos e pirotecnias, o show passará por diversas cidades no sul da Ásia e no Japão.

O início, com os três shows em Seul, já mostrou como a música ultrapassa gerações, transformando dezenas de idols famosos em fãs empolgados, dançando, cantando e tietando as cantoras após o espetáculo. A família YG teve sua minirreunião, com G-Dragon, Jennie, Treasure e Babymonster prestigiando o retorno do grupo.

Com as integrantes mais maduras, agora livres e nitidamente contentes de estarem juntas no palco, a reunião do 2NE1 mostra que não existe "data de expiração" para ser idol e que artistas com mais estrada e experiência entendem muito melhor o espaço a que pertencem, algo que só o tempo pode dar, reunindo memórias, momentos bons e ruins, sucessos e fracassos, início, meio e fim.

"Welcome Back" é um abraço daquele amigo de infância que não vemos há muito tempo, mas que traz um conforto enorme. Que todos os blackjacks se sintam abraçados e contemplados nesse retorno.