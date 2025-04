ZB1 completou dois anos de contrato: o fim se aproxima, infelizmente Camila Monteiro/Arte UOL O drama de acompanhar um grupo de K-pop temporário Camila Monteiro Aconteceu no último final de semana um dos eventos mais esperados pelos fãs do grupo ZEROBASEONE (ZB1). A fancon 'Blue Mansion' ocorreu bem na data de aniversário da formação do grupo, que completou 2 anos no dia 20 de abril. Aniversários de grupos de K-pop são comemorados todos os anos, mas no caso do ZB1, a cada ano que passa, a tristeza e preocupação dos fãs aumenta, isso porque eles são um grupo temporário, com data para acabar. Esquisito para quem não está no Universo K-pop há muito tempo, esse é um conceito para lá de comum e bem-sucedido dentro da indústria. A MNET, emissora de TV conhecida por seus 'survivals', já tem tradição de montar grupos que fizeram história no K-pop. O primeiro Produce, o 101, lá em 2016, formou o grupo feminino I.O.I. Com quatro meses de duração e com centenas de trainees disputando espaço no grupo de 11 integrantes, nomes famosos como Jeon Somi, Kim Chungha, Kim Sejeong e Jung Chaeyeon entraram no top 11. O grupo debutou em maio de 2016 e acabou em 2017. Um ano depois, a segunda temporada de Produce 101 formou o grupo masculino Wanna One, que fez muito sucesso na Coreia e promoveu por mais tempo que o I.O.I: eles ficaram ativos de 2017 até 2019. Kang Daniel ficou em #1 lugar. Em 2018, o Produce voltou com o nome Produce 48, e o objetivo era criar um grupo coreano e japonês, em parceria com o grupo japonês AKB48 (por isso o novo nome). Com 96 trainees, 12 debutaram como o grupo IZ*ONE, e muitas delas fazem sucesso até hoje: Jang Wonyoung, Sakura, Yuri, Yena, Yujin (IVE), Eunbi, Chaewon (LE SSERAFIM) e Lee Chaeyeon. O último Produce, o X 101, ocorreu em 2019 e formou o grupo X1, que na época fez muito sucesso, mas foi sacrificado por conta de uma série de acusações contra a MNET em decorrência de manipulação de votos no Produce 48 e no Produce X. Após o escândalo, a MNET resolveu modificar o nome dos seus programas de survival e lançou, em 2021, o Girls Planet, que formou o Kep1er e, posteriormente, o Boys Planet, que formou o ZB1. Contrariando as expectativas, o Kep1er modificou sua formação e resolveu seguir como grupo fixo, diferente de todos os grupos anteriores da MNET. A princípio, ZB1 deve promover até janeiro de 2026, com uma turnê mundial recém-anunciada começando em outubro. Há expectativa de renovação de contrato, mas como quatro integrantes dos nove fazem parte da mesma empresa, acredita-se que Yuehua deve redebutar Zhang Hao, Ricky, Gyuvin e Yujin, com outros trainees da empresa (o mesmo que a Starship fez com o IVE). ZB1 faz um sucesso enorme na Ásia. Já vendeu mais de 7 milhões de discos em dois anos de carreira e toca por todos os cantos na Coreia e no Japão. Fãs do grupo, chamadas de zeroses, se dividem entre querer extensão de contrato e desejar um novo rumo para os integrantes. Publicidade Jin cantou com o Coldplay em um dos vários shows que a banda fez em Seul @jin/instagram Irmão, posso cantar 'The Astronaut' com você? Kim Seokjin, o Jin de BTS, sempre engraçado cantor fingiu ser fã pedindo para cantar música escrita por Chris Martin para ele A capa de "A impostora" de R.F.Kuang e o X, local ideal para ser cancelado Arte UOL Livro da semana: 'Impostora' June, ou Juniper Song, protagonista do livro 'Impostora' é uma escritora que nunca fez o sucesso que gostaria. Ela então, rouba o manuscrito da sua 'amiga' bem-sucedida Athena (essa sim, com ascendência asiática), que morreu de uma forma bem peculiar, e acaba finalmente tendo o tão desejado best seller. O problema? Ela morre de medo de ser cancelada no Twitter por ser uma pessoa branca, e não amarela como finge ser. June é bastante racista, propositalmente, durante todo o livro, escrito de forma irônica e ácida por R.F. Kuang, em seu primeiro trabalho contemporâneo. A escritora, conhecida por 'Babel' e 'A Guerra da Papoula', traz sempre a racialização amarela como tema central dos seus trabalhos. No livro, June cria uma série de estereótipos de todo um povo a partir da impressão que possui da mãe e da ex-amiga, algo muito mais comum do que imaginamos. Vivenciamos muito isso ao apresentar K-pop e K-dramas para pessoas 'de fora', com tanta repetição nas mídias, jornais, séries e livros sobre asiáticos serem x ou y e aquilo acaba se tornando uma verdade universal. Os asiáticos são sempre nerds e modelos de inteligência, e com a repetição, vira uma espécie de 'regra'. Já o medo do cancelamento, que vira um fantasma na história, é algo bastante real: o medo de ser perseguida por detetives do Twitter/X, seja em brigas de fandoms, muito recorrentes no K-pop, por exemplo, ou no própria subcultura 'bookstan', como são chamados os fãs de literatura atualmente. Assim como alguns familiares fazem piada quando apresentamos qualquer conteúdo asiático, por serem 'todos iguais', June não parece ter nenhum tipo de bom senso, e o seu desfecho na história é satisfatório (e meio macabro). Para quem? Aí vocês têm que ler o livro para saber. Momento Dramas TVING/Divulgação K-drama: 'Way Back Love' A dica de K-drama da semana é para quem quer ver algo rápido --apenas seis episódios-- e triste, mas aquele triste bonito, que a gente sofre sorrindo. Em 'Way Back Love', Ram U é um ceifador, que morreu há alguns anos e volta para ajudar sua paixão de adolescência, Hui-wan, que deseja morrer. A história é muito bonita, os diálogos e atuações, muito acima da média, e a relação deles é envolvente e triste. Lembre de pegar lencinhos! 'Way Back Love', 2025 | Criação - TVING | Elenco - Kim Min-ha e Gong Myung | Onde - VIKI | País - Coreia do Sul VIKI/Divulgação Taiwan: 'Fight For You' Faz tempo que alguma obra taiwanesa não dá as caras por aqui, mas nesta semana temos a fofa e despretensiosa 'Fight For You', um BL que parece ser tenso pelas missões dos protagonistas, que não sabem, mas são 'inimigos': um é envolvido em uma série de trabalhos duvidosos e o outro é contratado de uma agência para acabar com esses trabalhos. No entanto, eles vão morar juntos e se tornam muito mais próximos do que esperavam. 'Fight For You', 2025 | Criação - VIKI | Elenco - Andy Ko e Nelson Ji | Onde - VIKI | País - Taiwan VIKI/Divulgação BL: 'Business As Usual' Diferente da maioria dos BLs coreanos, 'Business as Usual' logo de cara nos mostra a relação dos protagonistas e, claro, tudo de ruim que acontece logo depois. Min-joon e Jin-hwan se reencontram uma década depois de terminarem o relacionamento de uma forma abrupta. Agora, trabalhando juntos, muitos sentimentos são remexidos, mostrando a falta de comunicação do casal. Prato cheio para fãs de segunda chance. 'Business As Usual', 2025 | Criação - VIKI | Elenco - Sung Seung-ha e Chae Jong-hyeok | Onde - VIKI | País - Coreia do Sul Publicidade GERAÇÕES K-POP Somi ficou em #1 no primeiro Produce e depois seguiu carreira solo The Black Label/Divulgação Jeon Somi: do sucesso no Produce à carreira solo Muita gente que adentrou o Universo K-pop nos últimos anos não faz ideia de que Somi começou em um grupo temporário. E não foi qualquer grupo, mas no I.O.I, primeiro grande sucesso da MNET e que fez as outras edições se tornarem ainda maiores. Jeon Somi, inclusive, foi o que chamamos de P01, a primeira colocada do programa, isso em 2016, com apenas 15 anos. A cantora, sempre muito carismática, conquistou uma base sólida de fãs que apoiaram a adolescente do início ao fim da edição. Filha do ator canadense Matthew Douma (ele já trabalhou em algumas séries sul-coreanas) e da sul-coreana Jeon Sun-hee, Somi nasceu no Canadá, mas se mudou para a Coreia com apenas seis meses. Desde criança, ela fazia aparições na TV, em jornais e campanhas publicitárias. Depois de aparecer em uma série de TV, participou do survival show 'Sixteen' que formou o TWICE, mas acabou não entrando e seguiu como trainee. Em 2016, ela se tornou participante do programa da MNET 'Produce 101' e debutou em maio do mesmo ano com o grupo I.O.I. Nesse período, ela tinha contrato com a JYPE. I.O.I teve bastante sucesso, mas, por ser um grupo temporário, acabou. Somi saiu da JYPE em 2018 e assinou com a subsidiária da YG, a Black Label, onde está até hoje. Em 2019, ela finalmente debutou solo com o single 'Birthday'. Desde então, a cantora já lançou uma série de singles e EPs, com destaque para 'Fast Forward', 'Dumb Dumb' e 'XOXO'. Além de idol, Somi também é empresária. Em 2024 ela lançou a sua própria linha de maquiagens, a GLYF. Manda pra gente! Tem história inesquecível com seu idol? Passou perrengue para ir a algum show? Mande seu relato com foto e/ou vídeo: kpopuol@uol.com.br. Playlist Astro, ONEW, Kai, TWS, Chuu. Ouça a seleção de Splash com os maiores destaques do ano do Universo K-Pop. Ouça as músicas PROGRAME-SE Kai voltou do serviço militar há pouco e já lançou novo disco @weareoneEXO/X Segunda TWS - Lança 'TRY WITH US' (terceiro miniálbum)

KAI (EXO) - Lança 'Wait On Me ' (quarto miniálbum)

Chuu - Lança 'Only Cry in the Rain' (terceiro miniálbum)

ONEW (Shinee) - Lança 'MAD' (single em inglês) Terça VVS - Lança 'D.I.M.M.' (primeiro miniálbum)

KISU - Lança 'Face & Pace ' (single)

Leedo (ONEUS) - Lança 'Sun goes down' (single solo) Quarta YOUNITE - Lança 'YOUNI-T' (sétimo EP) Sexta Kwon Jinah - Lança 'The dreamest' (terceiro álbum)

LOVEONE - Lança 'Drama Queen' (segundo single) Publicidade Compartilhar essa edição