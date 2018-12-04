Cada vez mais úteis e criativos, os discos de k-pop ganham novos formatos Camila Monteiro/Arte UOL Multiuso: os álbuns de k-pop estão vindo cada vez mais úteis e divertidos Camila Monteiro Um dos maiores diferenciais do k-pop sempre foi a alta venda de discos físicos. Diferente da maioria dos artistas ocidentais cujos streamings chegam a representar 90% dos números para entrar nos charts, os grupos de k-pop têm nas cópias físicas sua maior força de marketing e venda. A cultura dos discos físicos na indústria asiática é tão grande, que até os CD players fizeram seu retorno, seja por estética - eles ficam bonitos em cima da mesa e geram conteúdo em redes sociais - ou por vontade mesmo de ouvir os discos que foram comprados. E quanto mais cacarecos melhor: além de livro com ensaios fotográficos dos artistas, os álbuns trazem uma série de brindes que fazem os fãs desejarem adquirir o produto. O capitalismo vence ainda mais com as diferentes versões que empresas e seus designers criam de cada álbum. São tantas versões distintas, que as pessoas que colecionam ficam perdidas. Apesar de os discos de k-pop serem criativos há algum tempo, no último ano foi possível perceber que a chave virou e que agora os álbuns contam com inclusões ainda mais atrativas e muitas vezes úteis para que os fãs possam usar os acessórios no seu dia a dia. Chaveiros, camisetas, bolsas, pastas, cadernos, copos, pelúcias, caixas bonitas e até bath bomb (Enhypen acertou muito no produto para banheiras e banhos) são exemplos de brindes recentes dos álbuns. Como os discos não são baratos e os fãs costumam comprar em grande quantidade, seja para ajudar os grupos com números, ou para conseguir participar de fansigns e ver os idols ao vivo, essa leva de discos mais úteis além de ajudar na venda dos produtos, faz os fãs sentirem que valeu a pena o gasto, numa época onde tudo está mais caro, incluindo a própria produção dos álbuns. Na imagem temos: camiseta do P1Harmony no disco 'DUH!', bolsas vermelha e branca do Red Velvet no disco 'Chill Kill', taça do KEY no disco 'Pleasure Shop', bath bomb do ENHYPEN no disco 'Desire: Unleash', CD player da IU no disco 'A Flower Bookmark 3', e chaveiros do NCT WISH e do solo do Yeonjun (TXT): o primeiro de pelúcia, do disco 'Wish' e segundo é de 'Ggum'. Publicidade Mingi, do ATEEZ, contou a fã que está vendo 'O verão em que Hikaru morreu' Divulgação/KQ/Crunchy Roll Estou assistindo 'O verão em que Hikaru Morreu' Mingi, um dos rappers principais do ATEEZ rapper falou com fã na saída de show e ela registrou o momento. Anime conta uma história LGBTQIAP+ O livro 'Regras do amor na cidade grande' virou drama e filme na Coreia Camila Monteiro/Arte UOL Livro da semana: 'Regras do amor na cidade grande' Lançado originalmente em 2019 como uma espécie de reflexão sobre acontecimentos da própria vida, 'Regras de amor na cidade grande' foi escrito pelo sul-coreano Park Sang-young e é considerado um livro bastante revolucionário por retratar realisticamente a vida de um jovem adulto LGBTQIAP+. No Brasil o livro foi lançado pela Editora Record em março deste ano e em pouco mais de 220 páginas acompanhamos Young crescendo, se descobrindo e sofrendo por amor em Seul. Gay, o personagem por si só já é importante, pois a sociedade sul-coreana é bastante conservadora. Engraçado, muito irônico e um retrato fiel dos millennials, a história mostra o relacionamento de Young com diversos homens, de idades, personalidades e objetivos distintos. Com cada um desses relacionamentos ele aprende, se machuca, ama e amadurece. É interessante também que acompanhamos ele não apenas com seus amores e desafetos, mas com sua melhor amiga de Universidade, Jae-hee, que também sofre sendo mulher em um país machista. Young é divertido, chama o seu HIV positivo de Kylie (Minogue), gosta de sair para dançar, vive a vida na sua máxima potência e isso foi muito bem retratado no drama 'Amor na Cidade Grande', adaptação do livro, que foi lançada em 2024 e protagonizada por Nam Yoon-su (leia a entrevista que fizemos com ele aqui). Em 2024, depois do grande sucesso que o livro fez, duas adaptações foram lançadas de forma simultânea: o drama com Yoon-su, cujo foco principal foram seus relacionamentos e crescimento como pessoa em uma grande cidade; e o filme com os atores Kim Go-eun e Noh Sang-hyun, que optou por mostrar mais o relacionamento entre os amigos que moram juntos e se separam quando a vida adulta bate na porta. Sem um fim concreto, tanto o livro quanto a série retratam a vida como ela é e fazem a gente refletir sobre os nossos próprios problemas e questões pessoais. Momento Dramas Prime Video/Divulgação Butterfly A nova produção do Prime Vídeo chega na próxima quarta-feira e conta com seis intensos episódios protagonizados por Daniel Dae Kim e Reina Hardesty. Daniel, eternamente o Jin de 'Lost' é também produtor executivo da série que se passa toda na Coreia. O drama mistura espionagem, perseguição e a tentativa de um pai (Daniel) de se reaproximar da filha que virou uma grande assassina (Reina). É vertiginosa e vale a maratona! 'Butterfly', 2025 | Criação - Prime Video | Elenco - Daniel Dae Kim e Reina Hardesty | Onde - Prime Video | País - Coreia do Sul Netflix/Divulgação Coração de Vidro STAN TENBLANK! A única certeza que temos depois de ver os dez episódios de 'Coração de Vidro', é que assistir uma série sobre a formação e desenvolvimento de uma banda japonesa é uma jornada valiosa, apesar dos altos e baixos. Guiada completamente pela trilha sonora, somos apresentados aos integrantes da banda e suas diferentes formas de se expressar. A série contou com Taka da banda ONE OK ROCK na produção musical! 'Glass Heart', 2025 | Criação - Netflix | Elenco - Tekaru Satoh, Keita Machida e Yu Miyazaki | Onde - Netflix | País - Japão BOC/Divulgação Shine Valeu a pena esperar tanto pelo aguardado retorno do casal Mile e Apo. A nova produção da Be On Cloud se passa nos anos 60 e é riquíssima em detalhes, trilha sonora, figurinos e cigarros sendo atores coadjuvantes onipresentes. A trama é política, cheia de conflitos internos, com estudantes, jornalistas, militares e Mile fazendo um músico paz & amor. A repressão sexual e a homofobia interna e externa são pontos fortes da história que promete fazer todo mundo sofrer e se apaixonar. 'Shine', 2025 | Criação - Be On Cloud | Elenco - Mile e Apo | Onde - WeTV | País - Tailândia Publicidade GERAÇÕES ÁSIA Hikaru Utada: Lenda viva da música japonesa Camila Monteiro/Arte UOL Hikaru Utada: lenda da música japonesa Um dos maiores nomes da música asiática, e a maior solista da história do Japão, Hikaru Utada já tem uma carreira de muitas décadas, apesar de ter apenas 42 anos. A cantora, nascida em Nova Iorque e filha de pais artistas, viveu na ponte-aérea Nova Iorque-Tóquio, até lançar sua primeira grande obra, o disco 'First Love' em 1999. Com um background artístico, Utada antes mesmo de gravar seu primeiro sucesso, lançou um disco em inglês quando tinha apenas 12 anos. No fim dos anos 90 ela foi para o Japão onde viveu o auge da sua carreira como estrela do pop japonês (j-pop). 'First Love' foi um disco tão seminal no Japão, que se tornou tema principal de um dorama com o mesmo nome, lançado em 2022 pela Netflix. O melodrama tem o título do disco e contou com Takeru Satoh, ator renomado, como protagonista. Hikaru desde sempre escreveu e produziu suas próprias músicas, é reconhecida por ser uma artista completa. Além de compositora, a voz dela foi responsável por dezenas de hits dos anos 2000 no Japão com discos como 'Distance' (2001), 'Deep River' (2002), 'Ultra Blue' (2006) e 'Heart Station' (2008). Sucesso tanto de público quanto de crítica e com uma habilidade peculiar em misturar estilos musicais como pop, eletrônica e r&b, Utada fez uma pausa de seis anos na carreira entre 2010 e 2016 para priorizar sua vida pessoal. Ao retornar, lançou um de seus discos mais conhecidos, 'Fantôme' (2016), mostrando uma fase bem diferente, madura e triste, pois a cantora havia perdido a mãe recentemente. Com quase 40 milhões de discos vendidos no mundo, além de dezenas de prêmios musicais, a artista é uma lenda viva da música japonesa. Manda pra gente! Tem história inesquecível com seu idol? Passou perrengue para ir a algum show? Mande seu relato com foto e/ou vídeo: kpopuol@uol.com.br. Playlist EVNNE, Yves, KiiiKiii, ZB1 e YOUNITE. Ouça a seleção de Splash com os maiores destaques do Universo K-Pop. PROGRAME-SE Young Posse retorna com seu novo disco 'Growin pain pt.1: FREE' @youngposseup/X Segunda Jeon Somi - Lança 'Chaotic & Confused' (segundo EP)

KEY - Lança 'HUNTER' (terceiro álbum)

idntt - Lança 'unevermet' (EP de debut) Terça NCT WISH - Lança 'Surf' (pré-single digitall)

AMPERS&ONE - Lança 'LOUD & PROUDt' (terceiro miniálbum)

YUJU (GFRIEND) - Lança 'REPLY' (terceiro miniálbum) Quarta ZOONIZINi (MJ & JinJin do ASTRO) - Lança 'DICE' (primeiro miniálbuml)

pH-1 - Lança 'WHAT HAVE WE DONE' (terceiro álbum) Quinta YOUNG POSSE - Lança 'Growing Pain pt.1: FREE'' (quarto EP)

JUNHEE (A.C.E) - Lança 'Supernova' (single)

JINHO (PENTAGON) - Lança 'Luv2Much' (álbum) Publicidade Compartilhar essa edição



