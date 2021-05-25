O feat do ano: Pabllo finalmente no K-pop, com collab de luxo com o grupo NMIXX Camila Monteiro/Arte UOL 'MEXE': Pabllo finalmente no k-pop junto com NMIXX Camila Monteiro IUKE? A nossa kpoper mais famosa do Brasil, Pabllo Vittar recentemente anunciou uma das parcerias mais inesperadas e aguardadas do ano com o grupo NMIXX. A colaboração, intitulada 'Mexe', tem lançamento marcado para o dia 21 de agosto e promete ser um marco na fusão de culturas e gêneros musicais. A faixa, que integrará o sétimo álbum de estúdio de Vittar, 'PV7', já gera enorme expectativa entre os fãs de ambas as artistas. 'Mexe' é descrita como uma vibrante mistura de K-Pop com o funk brasileiro, cantada em inglês e português, simbolizando um verdadeiro intercâmbio cultural. A canção foi composta pela canadense Charlotte Winslow e gravada nos estúdios da JYP Entertainment, na Coreia do Sul. Uma prévia divulgada nas redes sociais já adiantou batidas contagiantes e a química incrível entre Pabllo e as integrantes do NMIXX, Haewon, Lily, Sullyoon, Bae, Jiwoo e Kyujin. A ideia para a colaboração surgiu de uma admiração mútua. Em entrevistas anteriores, as integrantes do NMIXX já haviam manifestado o desejo de trabalhar com Pabllo Vittar, a quem reconheciam como um ícone da música pop. A cantora brasileira, por sua vez, sendo uma fã declarada de K-Pop, não hesitou em contatar a agência do grupo para propor o projeto. Esse encontro de vontades culminou em uma parceria que transcende as fronteiras geográficas e musicais. A experiência de gravação na Coreia do Sul foi um momento marcante para Pabllo Vittar. A artista compartilhou seu entusiasmo por ter trabalhado com a equipe de produção de videoclipes de K-Pop, afirmando ter se sentido como uma 'idol debutando'. As gravações, que duraram 24 horas, foram descritas como intensas e focadas, com elogios à dedicação e ao talento das integrantes do NMIXX. A interação nos bastidores, especialmente com a integrante Lily, que é fluente em inglês, fortaleceu os laços entre as artistas. 'Mexe' não é apenas um novo single, mas um símbolo do crescente diálogo entre a música latino-americana e o pop asiático. A parceria entre Pabllo Vittar, uma das maiores drag queens e artistas pop do mundo, e o NMIXX, um dos grupos promissores da nova geração do K-Pop, representa um passo audacioso e inovador para as artistas. A faixa tem o potencial de conquistar um público ainda mais amplo e diversificado, consolidando a presença de Pabllo Publicidade Ziyu é o momento na China: a revista em que ele foi capa bateu recorde histórico de vendas Weibo/Divulgação Sempre lembrarei daquele verão Ziyu, ator e cantor chinês que atingiu fama recente com o sucesso do BL 'Revenged Love'. Na China, conteúdo LGBTQIAP+é censurado. O artista relembrou a época das gravações. O post bateu 10 milhões de likes, um recorde. O livro 'A Loja de cartas de Seul' e a autora sul-coreana Baek Seung-yeon Cortesia Intrínseca Livro da semana: 'A loja de cartas em Seul' O livro da semana vem com uma entrevista pra lá de especial com a autora Baek Seung-yeon, de 'A loja de cartas em Seul'. A obra foi lançada recentemente pela Editora Intrínseca, tem 256 páginas e nos leva até Geulwoll, uma encantadora loja de cartas. A loja foi inspirada em um lugar real, com suas janelas grandes, luz solar e paredes cor de damasco. A autora a descreve como um 'pequeno submarino' que protege o bairro e um espaço em branco necessário para tomar fôlego antes de dar o próximo passo. O ambiente, com seus móveis de madeira, foi pensado para transmitir um 'toque suave e cálido' , tornando-se um refúgio de conforto. '(...) Eu queria que o espaço em branco fosse o momento de tomar o fôlego necessário para dar o próximo passo' Baek Seung-yeon vê o ato de escrever cartas como uma forma de preservar o 'toque' que se perdeu na era digital. Para ela, não se trata de qual método é melhor, mas de coexistir e proteger esse mundo analógico como um museu. 'A carta é a materialização do afeto, um processo que envolve pensar na pessoa, escolher o papel e cuidar da caligrafia' diz a autora.. 'Acho que uma carta é a soma de todo o carinho que se tem por alguém' A autora aborda a imensa pressão por sucesso na sociedade sul-coreana, especialmente sobre os filhos primogênitos. O sucesso não é visto apenas como realização pessoal, mas como uma forma de retribuir o esforço dos pais. Esse contexto explica por que a personagem Hyomin, a irmã mais velha, desmoronou após seu primeiro fracasso. A obra reflete o desejo da autora de confortar aqueles que sofrem calados sob esse fardo. 'Quero que as pessoas se deem um tempo para descansar quando a vida ficar pesada demais.' Questionada sobre uma adaptação, a autora ficou fascinada com a indicação do filme 'Central do Brasil' e contou que depois da pergunta, foi atrás para assistir. Ela conectou a mensagem do filme com a de seu livro, afirmando que 'os sentimentos 'de verdade' surgem apenas quando atravessamos a escuridão e as profundezas do desconforto e do desespero'. A ideia de retratar esses sentimentos em uma adaptação a deixou visivelmente empolgada. 'Acho que a mensagem do filme é a de que talvez os sentimentos sinceros sejam aqueles que demoram a chegar'. Momento Dramas jTBC/Divulgação 'Além do direito' 2025 é o ano dos dramas de tribunais e cotidiano dos advogados e 'Além do direito' já é um sucesso enorme na Coreia. O drama acompanha a vida de uma advogada prodígio, extremamente inteligente, que escolhe um mentor difícil de lidar e que todo mundo evita. Com casos interessantes, misturando o cotidiano dos escritórios de advocacia e a vida pessoal dos protagonistas, a série é dinâmica e bem escrita. 'Esquire', 2025 | Criação - jTBC | Elenco - Lee Jin-wook e Jung Chae-yeon | Onde - Netflix | País - Coreia do Sul iQIYI/Divulgação 'Jogo Mortal' Nesse BL que virou bromance, um programador é sugado para um jogo de sobrevivência mortal, onde cada porta é um pesadelo diferente. Lá, ele se alia a um veterano enigmático pra desvendar os segredos macabros desse mundo. É puro suco de terror psicológico, mistérios angustiantes e uma química absurda entre os protagonistas que desafia a censura. Pensa num escape room onde o prêmio por perder é a sua alma 'The Spirealm', 2024 | Criação - iQIYI | Elenco - Xia Zhi Guang e Huang Jun Jie | Onde - iQIYI e VIKI | País - China Fuji TV/Divulgação 'Love Sea' (JP) Quem viu a versão tailandesa com Fort e Peat vai perceber que a japonesa é uma cópia bem fiel da original. Cenas, diálogos, personagens secundários, tudo está lá. A versão japonesa parece ser mais enxugada e direta e os protagonistas têm uma boa química. Acompanhar a história de um escritor com bloqueio e seu sereio praiano, agora em águas japonesas, vale o play. A série terá 12 episódios. 'Love Sea: The Home for Lovers', 2025 | Criação - Fuji TV | Elenco - Kunigami Masato e Nishime Shun | Onde - Gagaoolala | País - Japão Publicidade GERAÇÕES ÁSIA Billkin fez grandes sucessos em todas as áreas possíveis: cinema, TV e música Camila Monteiro/Arte UOL Billkin: sucesso gigantesco nos cinemas, na TV e na música tailandesa Nascido Putthipong Assaratanakul em 1999, Billkin, como ficou conhecido, é um dos nomes mais importantes da cena audiovisual tailandesa atual, apesar da pouca idade. Formado em contabilidade, ele teve seu primeiro papel de destaque na TV em 2019 como coadjuvante no drama 'My Ambulance', onde roubou a cena junto com PP Krit, seu futuro parceiro de grandes sucessos. Embora tenha sua própria empresa hoje em dia, Billkin começou na Nadao Bangkok, conhecida por administrar vários dos melhores atores jovens da Tailândia. E foi lá que ele e PP fizeram o projeto que mudou a vida de ambos: o drama LGBTQIAP+ 'I told sunset about you' (2020), dirigido por Boss Kuno. Billkin interpreta Teh, um jovem cheio de conflitos internos que está se descobrindo. O drama foi um marco no gênero e fez sucesso mundial. No drama, Billkin fez sucesso não apenas atuando, mas também cantando diversas músicas da trilha sonora original como 'Skyline' e 'Untold Answer'. O drama fez tanto sucesso, que teve continuação com 'I promised you the moon' (2021), onde eles saem da Ilha de Phuket, que virou point de fãs da série, e vão para Bangkok enfrentar encontros, desencontros e nova etapa na vida adulta. Os dramas renderam diversos prêmios para Billkin tanto na atuação quanto na música, e em 2024 ele estourou mais uma vez, dessa vez no cinema, com o recorde de bilheteria 'Como ganhar milhões antes que a avô morra'. Billkin recebeu indicação de melhor revelação no Asian Film Awards por conta da obra. Com tanto sucesso, Billkin criou a Billkin Entertainment, tem controle total da sua carreira, lançou diversos singles bem-sucedidos como 'Golden Hour' e 'Mr. Everything' e faz diversos shows pela Ásia, tanto sozinho quanto junto com PP Krit, seu par na TV e nos negócios. Manda pra gente! Tem história inesquecível com seu idol? Passou perrengue para ir a algum show? Mande seu relato com foto e/ou vídeo: kpopuol@uol.com.br. Playlist SOMI, NCT WISH, KEY, idntt, Young Posse. Ouça a seleção de Splash com os maiores destaques do Universo K-Pop. Ouça no link Ouça as músicas PROGRAME-SE Stray Kids retorna com 'KARMA', quarto álbum do grupo JYPE/Divulgação Segunda JOY (Red Velvet) - Lança 'JOY, with Love' (primeiro miniálbum)

VINCE com G-DRAGON - Lança 'CHA CHA CHA' (single) Terça Kep1er - Lança 'BUBBLE GUM' (sétimo miniálbum)

SECRET NUMBER - Lança 'Don't Touch' (oitavo single Quarta Moonbuyl (MAMAMOO) - Lança 'laundri' (quarto miniálbuml)

BOYNEXTDOOR - Lança 'BOYLIFE' (segundo single japonês)

ARISE - Lança 'READY TO START' (primeiro miniálbum) Quinta 8TURN - Lança 'Electric Heart' (segundo álbum single) Sexta Stray Kids - Lança 'KARMA' (quarto álbum)

Pabllo Vittar e NMIXX - Lançam 'MEXE' (single)

