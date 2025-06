Na última semana, Haknyeon foi afastado das atividades do grupo The Boyz e gerou estranhamento nos deobis, fãs do grupo. Dias depois, a empresa deles, One Hundred Entertainment, comunicou o fim do contrato com o artista, alegando que ambos concordaram com a saída dele, por conta de assuntos 'privados'.

Horas depois foi publicado que Haknyeon foi visto em um bar com amigos e uma ex-atriz e influencer japonesa de filmes adultos, o que gerou diversas especulações sobre prostituição. Na Coreia do Sul, a prostituição é crime passível de prisão. O artista soltou uma nota anunciando que tudo era mentira, que ele tinha apenas saído com amigos e a influencer estava na roda.

Juhak - como é conhecido pelos fãs - foi além: disse que não concordou com a empresa sobre a rescisão do contrato e citou a falta de apoio e comprometimento da própria em proteger um artista com contrato assinado. Ele afirmou que não se envolveu em atividades ilegais e que tomará medidas legais para proteger sua reputação.

A One Hundred exigiu uma multa de 2 bilhões de wons ao artista, cerca de 8 milhões de reais, e respondeu dizendo que tem provas que a fizeram tomar a decisão de finalizar o contrato.

Na carta que escreveu, Juhak questionou: 'É realmente esse o papel de uma agência, que deveria proteger seu artista, expulsar unilateralmente um integrante do time apenas por ter participado de um encontro privado com uma pessoa conhecida e pressioná-lo a encerrar o contrato sob ameaça de uma multa superior a 2 bilhões de won?'

Essa briga, que está só no começo, não é a primeira nem a última que acontece no K-pop, onde os idols não possuem nenhuma proteção e são tirados de circulação - e dos grupos - sob diversas acusações de relacionamentos, bullying, idas a boates e até mesmo ao fumarem cigarros.

Sem direitos e com muitas restrições nos contratos, os idols são facilmente descartados em prol de uma proteção de imagem bastante discutível. Se a empresa não defende seus artistas, quem afinal de contas está sendo protegido? Vale lembrar que Kevin Moon, também do The Boyz, já falou que os idols deveriam ter um sindicato.