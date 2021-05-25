Jimin, Jonathan Anderson e Dior: um trio de sucesso na PFW Camila Monteiro/Arte UOL Jimin, Jonathan Anderson e a grande sacada da Dior Camila Monteiro A Paris Fashion Week foi palco de um dos momentos mais aguardados do ano: a estreia de Jonathan Anderson como diretor criativo da Dior. Mas, em meio à expectativa pela nova visão para a icônica maison francesa, foi a presença de um de seus embaixadores que dominou as conversas e as redes sociais. Park Jimin, do BTS, não apenas assistiu ao desfile da primeira fila, como se tornou o grande acontecimento do evento, reafirmando o poder de sua influência e o sucesso de sua parceria com a marca. O retorno de Jimin aos holofotes fashionistas após o serviço militar foi triunfal. Sua aparição no desfile da coleção feminina Primavera/Verão 2026 da Dior, a primeira sob a batuta de Anderson, que agora unifica as direções criativas masculina e feminina, foi um claro sinal dos novos tempos. Com um visual arrojado e sofisticado, que combinava perfeitamente com a proposta do novo estilista, Jimin gerou um frenesi online, liderando os assuntos mais comentados da semana de moda e alcançando mais de 28 milhões de interações online. A nomeação de Jimin como embaixador global da Dior, em janeiro de 2023, já indicava o desejo da marca de se associar a um dos nomes mais influentes da cultura pop atual e fora do eixo Europa/América do Norte. A grife aguardou o momento em que os integrantes do BTS começaram a assinar contratos individuais para garantir a parceria. A aposta se provou um grande hit. A presença do artista em eventos da Dior resulta em um engajamento estrondoso, com um impacto que se traduz em milhões de dólares em valor de mídia espontânea. A sinergia entre Jimin e a nova fase da Dior, pós Maria Grazia Chiuri e Kim Jones, é inegável. A estética moderna, fluida e, ao mesmo tempo, sofisticada de Jimin dialoga diretamente com a visão de Jonathan Anderson para a marca. Em um momento de renovação para a Dior, a imagem do cantor, que transita com naturalidade entre o ousado e o elegante, feminino e masculino, representa a união perfeita entre o legado da maison e um futuro vibrante e conectado com as novas gerações. A presença de Jimin na Paris Fashion Week não foi apenas a de um embaixador, mas a de um protagonista que, junto a Anderson, sinaliza o início de um novo e excitante capítulo para a Dior. Publicidade Kim Woobin e Suzy em entrevista com o Splash UOL Camila Monteiro/UOL não senti que tivemos nenhum grande desafio ao gravar a série, pois nos conhecemos muito bem e temos uma ótima química. Kim Woo-bin ator falou com Splash sobre seu novo drama com Suzy, 'Gênio dos Desejos'. Ambos se reuniram depois de quase dez anos, agora em uma comédia. O best seller 'Doce Tóquio' é sobre dorayaki, doce típico do Japão Camila Monteiro/Arte UOL Livro da semana: 'Doce Tóquio' À primeira vista, 'Doce Tóquio', de Durian Sukegawa, parece uma história fofa sobre um cara meio perdido na vida. Sentaro vende dorayakis (aquelas panquecas japonesas deliciosas) numa barraquinha minúscula para pagar dívidas. A vida dele é uma grande monotonia, até que uma senhora de 76 anos, a Tokue, aparece do nada, com os dedos meio tortinhos, e insiste que o recheio de feijão doce dele é uma ofensa aos deuses da culinária. Ela se oferece para ensinar a ele a receita perfeita, e é aí que temos uma história de muitos aprendizados. O que parece ser uma jornada gastronômica se transforma numa aula de humanidade que te desmonta. A Tokue não é só uma vovó fofa, ela carrega o peso de uma vida inteira de segregação. Ela foi uma paciente de hanseníase (a antiga lepra) e, por causa do preconceito e da ignorância da sociedade japonesa da época, foi forçada a viver isolada em um sanatório por décadas. O livro escancara, com uma delicadeza que dói, como a sociedade prefere varrer suas feridas e suas pessoas 'indesejadas' para debaixo do tapete. A história da Tokue é o comeback stage mais potente que você vai ver, mostrando que por trás de uma aparência julgada, existe uma alma com uma força e uma sabedoria absurdas. E o feijão, o 'an', ele é praticamente um personagem. A Tokue ensina o Sentaro a ouvir os feijões, a respeitar o tempo deles, a entender a história que eles carregam. Não é só sobre culinária, é sobre ritual, paciência e conexão com a natureza e com o passado. O ato de cozinhar lentamente o recheio vira uma metáfora para a própria vida: um processo que exige dedicação, que cura feridas e que, no final, cria algo doce e que vale a pena ser compartilhado. É a prova de que as coisas mais simples, quando feitas com alma, se tornam grandiosas. No final das contas, 'Doce Tóquio' é um soco no estômago com luva de seda. É uma narrativa muito bonita sobre como os preconceitos podem destruir vidas, mas também sobre como a empatia, a gentileza e um bom dorayaki podem criar pontes e resgatar a dignidade. Dica: prepare os lenços antes de ler. O livro será lançado dia 30 de outubro pela Editora Morro Branco e em pouco mais de 220 páginas, é uma bela adição aos leitores da 'literatura de cura' asiática, que se tornou um dos gêneros mais procurados nas livrarias e bibliotecas pelo mundo. Momento Dramas jTBC/Divulgação '100 Memórias' Nesse melodrama, voltamos aos anos 80 e acompanhamos a história de duas grandes amigas que trabalham como cobradoras de ônibus. Com histórias de vida complicadas, elas se ajudam e navegam por paixões, amizades, solidariedade e disputas. O drama tem salto temporal e diálogos e atuações muito acima da média. Ficamos torcendo para nenhum homem arruinar a amizade de Young-rye e Jong-hee. Com elenco de peso, o drama é daqueles memoráveis. 'A hundred memories', 2025 | Criação - jTBC | Elenco - Kim Da-mi e Sin Ye-eun | Onde - VIKI | País - Coreia do Sul Tencent Video/Divulgação 'Ambição do Amor' Zhao Lusi está de volta em uma trama que explora ambição, identidade, feridas familiares e a busca por algo único, autêntico, no amor e na vida. Ela interpreta Xu Yan, bem-sucedida e casada com Shen Haoming, também sucesso no que faz. Eles aparentam ter uma relação perfeita, mas ela decide acabar com aquilo, e é aí que começa o drama, pois ele percebe que ama ela de verdade. A história acompanha a trajetória de altos e baixos do casal. 'Love's Ambition', 2025 | Criação - Tencent Video | Elenco - Zhao Lusi e William Chan | Onde - VIKI | País - China Monomax/Divulgação 'Mandate' 2025 é definitivamente o ano em que grandes nomes dos lakorns, as novelas tailandesas, resolveram entrar no Universo BL. Aqui temos Boy Pakorn, um dos atores mais conhecidos do país, como um dos protagonistas de uma trama política, que envolve jogo de poderes e personagens completamente diferentes que acabam entrando um na vida do outro por interesses, que logo se tornam algo mais. O romance é construído de forma lenta, com foco nos bastidores políticos. 'Mandate', 2025 | Criação - Monomax | Elenco - Boy Pakorn e Ben Bunyapol | Onde - BiliBili | País - Tailândia Publicidade GERAÇÕES ÁSIA BINI: grupo filipino se apresentará pela primeira vez no Coachella Camila Monteiro/Arte UOL BINI: das Filipinas para o Coachella O palco do Coachella não é para amadoras, e o BINI está chegando para provar que o P-Pop (Pop Filipino, para os não iniciados) é uma força global a ser reconhecida. Formado em 2019 através do programa de TV Star Hunt Academy, esse octeto não nasceu do dia para a noite. Aiah, Colet, Maloi, Gwen, Stacey, Mikha, Jhoanna e Sheena passaram por um treinamento no melhor estilo K-pop, exaustivo, preciso e focado em criar artistas completas. Elas debutaram e já fizeram sucesso desde o início, e um dos grandes destaques da carreira das meninas é 'Pantropiko'. A música não só viralizou no TikTok com sua coreografia contagiante e vibe de verão perfeita, ela se tornou um fenômeno no país, um verdadeiro cartão de visitas que redefiniu o alcance do grupo. Foi o comeback que solidificou o status do BINI como o 'grupo feminino da nação' das Filipinas, um título que elas carregam com orgulho. A ascensão delas foi bem rápida, culminando no anúncio que fez o fandom (carinhosamente chamado de 'blooms') surtar coletivamente: BINI no Coachella. A presença delas em um festival desse porte foi surpreendente e muito comemorado. É a prova de que a dedicação incansável, a conexão genuína com os fãs e a coragem de levar a cultura filipina para o cenário mundial geram resultados monumentais. Elas estão quebrando barreiras e servindo de inspiração para toda uma nova geração de artistas do sudeste asiático. Portanto, quando você vir o nome BINI brilhando nos desertos da Califórnia no ano que vem, não pense que foi um acaso. Entenda que você está testemunhando a coroação de um grupo que lutou, treinou e conquistou seu espaço com um talento absurdo e um pop chiclete da melhor qualidade. O futuro do pop global também fala filipino. Manda pra gente! Tem história inesquecível com seu idol? Passou perrengue para ir a algum show? Mande seu relato com foto e/ou vídeo: kpopuol@uol.com.br. Playlist CxM, Chen, Zhang Hao, BOYNEXTDOOR, izna. Ouça a seleção de Splash com os maiores destaques do Universo K-Pop. Ouça no link. PROGRAME-SE TWICE lança disco especial em comemoração aos 10 anos do grupo JYPE/Divulgação Segunda HITGS - Lançam 'Things we love: I' (primeiro miniálbum) Terça ONEWE - Lança 'MAZE: AD ASTRA' (quarto miniálbum) Quarta ITZY - Lança 'Collector' (segundo álbum japonês) Sexta BABYMONSTER - Lança 'WE GO UP' (segundo miniálbum)

TWICE - Lança 'TEN: The Story Goes On' (álbum especial de aniversário)

BamBam (GOT7) - Lança 'Hometown' (primeiro EP tailandês)




