Jay, Jungkook, Soobin e tantos outros idols sofrem com assédio cotidiano Camila Monteiro/Arte UOL Idols reféns: o delírio de posse que a indústria normalizou Camila Monteiro Na última semana, o que vimos acontecer com Soobin (TXT), Zhang Hao (ZB1) e Keonhee (Oneus) na China não foi um simples tumulto de fãs. Foi um show de horror que transformou um aeroporto em cenário de filme de zumbi, onde a recompensa era um frame borrado do idol em pânico. A ponto de um deles, em um gesto de puro desespero, ter que jogar o celular de uma perseguidora de volta. Isso não é amor. Isso não é admiração. Isso é um delírio de posse criminoso, uma doença que a indústria do K-pop não só tolera, mas cultiva em estufas bem adubadas com dinheiro e validação. O 'fã' que compra a mesma passagem de avião, que acampa na porta da casa de um artista, que descobre o telefone pessoal para ligar no meio de uma live, como já escancararam Jungkook (BTS) e Jay (Enhypen), não é fã. É um stalker. E a romantização desse comportamento é o primeiro sintoma de um sistema completamente quebrado. E as empresas? Elas são as mestres da performance de indignação. Soltam notas padrão, escritas no mesmo template há uma década, prometendo 'medidas legais severas' que nunca se materializam de forma eficaz. Por quê? Porque, no fundo, essa co-dependência doentia é lucrativa. Cada fansign onde um idol precisa agir como o namorado perfeito, cada mensagem paga em aplicativos de conversa que vende uma ilusão de intimidade, é um degrau a mais no poço da relação parassocial. A indústria vende o idol como um produto 24/7, um ser sem vida pessoal, cuja única função é existir para o deleite do consumidor. Eles vendem a fantasia da acessibilidade e depois se chocam quando o fã acredita que pode, de fato, acessar o ídolo a qualquer custo. O resultado dessa cultura é a normalização do absurdo. Nessa última semana também vimos Hueningkai (TXT), um homem adulto, praticamente ter que se desculpar por... respirar perto de uma mulher?! A reação desproporcional de uma parte do fandom é a prova cabal de que eles não veem o idol como um ser humano, mas como uma propriedade privada, um boneco que não pode ter vontade própria. A 'prova de amor' nada mais é do que a tradução de um crime — perseguição, assédio, invasão de privacidade — para a linguagem distorcida do fandom. Elas não estão demonstrando carinho, estão marcando território sobre um objeto que compraram (ou acham que compraram) com álbuns e streams. E aqui chegamos em um ponto crucial: quando os idols afirmam que 'essas pessoas não são fãs de verdade', isso ajuda ou atrapalha? É bastante complicado. Por um lado, é uma tentativa nobre e desesperada de proteger a imagem dos fandoms saudáveis e de traçar uma linha no chão. Mas, na prática, o stalker não se importa com o título de 'fã'. A validação que ele busca não vem da comunidade, mas do ato da transgressão, da posse, do momento em que ele consegue furar a bolha da celebridade. Talvez o que falte não seja o idol se distanciando desses criminosos, mas a indústria inteira parando de vender a fantasia que os cria. Enquanto o sistema continuar lucrando com a ilusão de que um idol pertence ao seu público, eles continuarão sendo reféns. E nós, do lado de cá, seremos testemunhas de um cativeiro glamouroso. Zhang Hao, Soobin e Keonhee viajaram até a China e sofreram assédio de 'fãs' Camila Monteiro/Arte UOL voltei para casa seguro, e não, vocês não precisam pedir desculpas. Quem fez aquilo não é MOA (fã do TXT)! Soobin líder do TXT foi viajar com amigos e foi abordado de forma violenta no aeroporto 'Pachinko' já se tornou um clássico da literatura sul-coreana Camila Monteiro/Arte UOL Livro da semana: 'Pachinko' 'Pachinko' não é considerada uma das maiores obras literárias sul-coreanas à toa. A relevância de Pachinko está em sua capacidade de pegar uma narrativa épica, que atravessa quatro gerações, e transformá-la em algo visceralmente pessoal. É a saga de uma família de coreanos no Japão, lutando não só para sobreviver, mas para existir em um lugar que os vêem como inferiores. A história começa a partir de Sunja, uma adolescente na Coreia ocupada pelo Japão, que se apaixona por um homem mais velho e poderoso, Hansu. Ela engravida, só pra descobrir que ele é casado e tem uma família em outro país. Sunja personifica o sacrifício. Ela engole o choro, vende kimchi na rua, limpa, cozinha, e faz do impossível o seu pão de cada dia. Ela é a força silenciosa, a raiz que, mesmo em solo infértil, se recusa a morrer e ainda encontra um jeito de nutrir os outros. Ela é o coração pulsante do livro O livro escancara a ferida aberta da relação entre Coreia e Japão durante o século XX. Ele mergulha na realidade dos 'zainichi', os coreanos que migraram para o Japão e que, por décadas, foram tratados como cidadãos de segunda classe, vivendo em um limbo de identidade e preconceito. Min Jin Lee, autora do livro, conta com maestria a dificuldade, resiliência e a complexidade de amar um lugar que te odeia. É uma obra que aborda identidade, pertencimento e o preço absurdo que se paga para ter um lar. A dor em Pachinko é uma personagem por si só. É a dor silenciosa da humilhação diária. É o não-lugar. É a dor de ver seus filhos sofrendo o mesmo preconceito que você, de não poder dar a eles uma pátria. É a vergonha de suas origens a ponto de querer apagá-las de forma trágica. É a raiva que Mozasu, o filho mais novo de Sunja, canaliza para se tornar um sucesso no mundo do pachinko, abraçando o estereótipo para poder subvertê-lo. A dor está na identidade fraturada, na saudade de um país que mal se conhece e na impossibilidade de pertencer plenamente ao país onde se nasceu. É uma ferida que não cicatriza, passada de mãe para filho, de avó para neto. A obra foi publicada no Brasil pela editora Intrínseca, em uma edição que faz jus à sua importância. São 530 páginas de uma imersão tão profunda que, quando você terminar, vai sentir um vazio e uma transformação que só as grandes histórias provocam. Momento Dramas ENA/Divulgação 'Sra. Incógnita' No novo drama de Yeo-been ela interpreta uma ex-guarda-costas que aceita um casamento falso com um rico empresário doente para protegê-lo. Após o acordo, ela assume uma nova identidade e se muda para uma pequena cidade, fingindo ser professora. O problema? Manter o disfarce não é uma tarefa muito fácil, e ela conhece um pai solteiro (Jin-young) no meio do caminho. O drama é todo em cima da identidade duvidosa da protagonista. 'Ms. Incognito', 2025 | Criação - ENA | Elenco - Jeon Yeo-been e Jin-young | Onde - VIKI | País - Coreia do Sul Tencent Video/Divulgação 'Yummy, Yummy, Yummy' 2025 é o ano dos dramas culinários e esse novo c-drama, que está no ar atualmente, é mais um ótimo exemplar disso. Temos uma família que, misteriosamente, é transportada para o passado e conhecem um oficial real e seu ancestral distante. Temos relacionamento de mentira, barraca de comida com receitas modernas e uma mistura ótima de culinária, romance e política. O próprio nome do drama já avisa: yummy yummy e yummy! 'Yummy, Yummy, Yummy!', 2025 | Criação - Tencent Video | Elenco - Wang Ying Lu e Li Yun Rui | Onde - VIKI | País - China One31/Divulgação 'Love in the Moonlight' Se os dramas estão na era da culinária em evidência, os BLs estão completamente investidos na plot realeza. Aqui temos mais um príncipe como protagonista. A história, que se passa nos anos 60, nos faz acompanhar um casamento arranjado, que acaba dando errado pois o Principe acaba se apaixonando pelo irmão mais velho da futura esposa. É um romance de época, mais lento e com todas as problematizações do período. É bem novela das seis! 'Love in the Moonlight', 2025 | Criação - One31 | Elenco - Pearl e Peak | Onde - Gagaoolala | País - Tailândia Publicidade GERAÇÕES ÁSIA Xiao Zhan é um dos artistas mais amados pelo público chinês Camila Monteiro/Arte UOL Xiao Zhan: do design ao topo do entretenimento chinês Antes de se tornar um dos atores mais bem-sucedidos da China, Xiao Zhan trilhava um caminho bem diferente do estrelato. Formado em design, ele já tinha uma carreira encaminhada quando, quase por um acaso do destino, participou do reality de sobrevivência X-Fire em 2015. Foi ali que o público teve o primeiro vislumbre de um talento multifacetado: um visual impecável, uma voz doce e uma presença de palco que já dava pistas do que estava por vir. Ele debutou no grupo de C-pop X NINE, que acabou sendo o prólogo de uma carreira que estava prestes a explodir. A virada de chave na carreira dele tem nome e sobrenome: Wei Wuxian. Em 2019, o C-drama 'O Indomável' (The Untamed) não foi apenas um sucesso, foi um evento cultural global, e Xiao Zhan foi um dos protagonistas. Ele não apenas interpretou Wei Wuxian; ele foi Wei Wuxian. Entregou cada camada do personagem com uma maestria absurda — do jovem cultivador travesso e genial ao Patriarca Yiling, mergulhado em dor e injustiça. Foi uma performance que redefiniu o que se esperava de um ator vindo do universo idol, um trabalho tão marcante que o catapultou de promessa a super celebridade chinesa.. Depois de O Indomável, o jogo mudou completamente. Xiao Zhan se tornou não apenas um dos atores mais requisitados da China, mas um verdadeiro titã comercial. Ele conquistou um grande poder de marca, estampando campanhas de gigantes do luxo como Gucci e Tod's e provando que seu impacto transcende as telas. Seus projetos seguintes, como 'The Oath of Love' e 'The Longest Promise', quebraram recordes de audiência, consolidando seu status como uma aposta certeira de sucesso. Ele construiu uma das maiores e mais dedicadas bases de fãs do mundo, que move montanhas para apoiar cada um de seus passos, seja na atuação ou em seus lançamentos musicais. No fim das contas, a trajetória de Xiao Zhan é uma aula sobre talento, resiliência e o poder de um papel transformador. Ele provou que a arte, quando executada com paixão e verdade, rompe barreiras culturais e linguísticas. 