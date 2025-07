Quem acompanha a indústria do K-pop sabe que ela foi dominada por anos pelo que conhecemos como BIG 3: as três grandes empresas sul-coreanas, SM Entertainment, YG Entertainment e JYP Entertainment.

Bang Si-hyuk, fundador e CEO da HYBE, fazia parte do time de produtores da JYPE e foi ele quem investiu e criou o grupo Bangtan Sonyeondan, o BTS, maior grupo da história da indústria. Conhecido como Bang PD, ele criou a Big Hit Entertainment, que com o sucesso mundial do BTS, teve um crescimento gigantesco e virou, em 2021, a HYBE Corporation, com diversos selos sob administração da empresa (PLEDIS, KOZ, Source Music, ADOR, etc).

Com um faturamento estimado em US$ 1,4 bilhão (R$ 7,8 bi) só em 2024, quase o dobro da SM, em segundo na lista de empresas de K-pop que mais faturaram, a HYBE sofreu seu primeiro grande conflito interno com a saída do New Jeans —que legalmente ainda não aconteceu, mas as artistas se recusam a voltar.

A batalha judicial entre HYBE e ADOR vs New Jeans e Min Hee-jin (ex-CEO da Ador e criadora do grupo) envolveu outros selos da casa e causou discórdia entre fãs, empregados da empresa e os próprios grupos, que foram citados e jogados para o olho do furacão.

Se a HYBE já estava sendo criticada pela forma que conduziu a crise interna —e externa— com o segundo maior grupo da empresa, as coisas pioraram ainda mais com a proximidade de Si-hyuk com Scooter Braun, ex-empresário de Justin Bieber e figura bastante odiada por fãs de ídolos pop como Taylor Swift, Ariana Grande e as próprias armys, fãs de BTS.

Para piorar, em maio deste ano, o FSS (Serviço de Supervisão de Finanças) encaminhou uma denúncia contra Bang PD e outros empresários da HYBE ao Ministério Público por fraude.

A acusação é sobre Sihyuk induzir investidores ao erro. A possível violação da Lei do Mercado de Capitais sul-coreana pode dar pena de até dez anos ou multa de três vezes o valor dos lucros obtidos, se condenado.

Bang foi interrogado em julho e a polícia metropolitana de Seul fez uma busca e apreensão no prédio da sede, tudo parte da investigação que está em andamento. A Hybe soltou uma nota dizendo que que está cooperando totalmente com as autoridades e que tudo foi feito conforme as leis vigentes.