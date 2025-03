O retorno de J-Hope aos palcos, local de onde ele jamais deveria ter saído, é um dos maiores acontecimentos nesta primeira metade de 2025 para quem acompanha BTS e espera a volta dos sete integrantes. Aos poucos, eles estão finalizando o período obrigatório de serviço militar.

Depois de Kim Seok-jin, foi a vez de Jung Hoseok, conhecido como J-Hope ou Hobi, ser liberado, em outubro do ano passado. E, de lá pra cá, o artista se jogou de cabeça em um dos seus maiores projetos: uma turnê solo pelo mundo, a 'Hope On The Stage'.

Essa é a primeira vez que o rapper e dançarino principal do BTS faz uma turnê sozinho. Ele passará por 15 cidades na Ásia e na América do Norte (o México está na lista dessa vez). J-Hope já se apresentou solo em festivais, mas, agora, criou um espetáculo visual grandioso e com a sua cara.

Com hits de seus três principais trabalhos, 'Hope World', 'Jack in The Box' e 'Hope on The Street vol 1', o show é uma megaprodução. Com cerca de 26 músicas, a apresentação é dividida em cinco seções: Ambição, Sonho, Expectativa, Fantasia e Desejo.

Em cada seção, ele navega por diferentes momentos da carreira, com sua fase sonoramente mais ousada ('Arson', 'More', 'Stop'), passando por hits do BTS ('Mic Drop', 'Silver Spoon', 'Dis-ease'), hits solo ('Daydream', 'Airplane', 'Hope World') e até música não lançada ('Mona Lisa').

J-Hope é um acontecimento no palco e mostra que, seja nas ruas ou em estádios, com roupas de luxo ou não, ele sempre entregará um bom espetáculo. Ele conta com investimento, looks fashionistas, que já são sua marca registrada, e aplausos de fãs, que lotam onde quer que se apresente.