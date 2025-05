WOODZ no topo dos charts 2 anos depois do lançamento de 'Drowning' Camila Monteiro/Arte UOL Hit orgânico: WOODZ chega ao topo dos charts 2 anos após lançar 'Drowning' Camila Monteiro Dois anos depois de ter sido oficialmente lançada no quinto miniálbum da carreira de WOODZ, 'Drowning' se tornou a música mais escutada no MelOn, principal plataforma de música da Coreia do Sul, além de vencer um dos maiores programas semanais por lá, o Inkigayo. A trajetória de Cho Seungyoun —o nome de nascimento de WOODZ— não foi nada fácil. Em 2014, ele debutou pelo UNIQ, que misturava coreanos com chineses e acabou esquecido pela gravadora. Já no X1, formado pela MNET em um programa de competição em 2019, o grupo tinha tudo para ser um dos maiores da geração, mas acabou envolvido em um escândalo de compra de votos e foi encerrado à força. Seungyoun resolveu então debutar como WOODZ e em 2020 lançou 'EQUAL', sua estreia oficial como solista. Nesses cinco anos de carreira, o cantor, que escreve e produz as próprias músicas, lançou uma série de bons discos com gêneros distintos, que sempre mostraram a potência vocal e qualidade do artista seja cantando, fazendo rap ou dançando. Em 2022, antes de iniciar o serviço militar, Seungyoun trocou de empresa e lançou 'OO-LI' —é esse álbum que traz 'Drowning'. A música não foi o single principal na época. Entretanto, mesmo com o cantor fora da mídia, a música começou a crescer. O artista a apresentou na banda do Exército e o vídeo viralizou. Diversos idols começaram a fazer cover da canção, e ela foi subindo em todos os charts ao longo do tempo, culminando com o #1 no MelOn e a vitória em Inkigayo. Grato pelo sucesso, o cantor enviou uma mensagem pela agência, surpreso e agradecido, prometendo que voltará ainda melhor. Em dois meses ele será dispensado do serviço militar e deve aproveitar o sucesso do seu 'novo velho hit'. Publicidade Doyoung (NCT 127) abre o coração para os fãs em mensagem SM Entertainment/Divulgação Quero enfatizar que não acho que devamos evitar tópicos delicados só porque são difíceis. São questões que prezamos, e acredito que é importante ter conversas honestas sobre esses tópicos com os czennies, que compartilham seus corações conosco há tanto tempo. Doyoung, um dos vocalistas principais do NCT 127 Cantor abriu o coração sobre assuntos delicados que merecem atenção Junji Ito: o japonês é considerado um dos grandes mestres do terror Junji Ito/Divulgação Livro da semana: 'Tomie' Escrito e desenhado por Junji Ito, um dos maiores —senão o maior— mangaká do gênero de horror, 'Tomie' não necessariamente é o melhor trabalho do artista, mas é com certeza o mais popular e o que furou a bolha, seja pela sua arte ou pela própria ideia do que 'Tomie' representa. Originalmente criado no fim dos anos 1980, o mangá foi publicado no Brasil apenas em 2021. A maioria dos trabalhos de Ito começou a ter maior divulgação no país depois de 2017 e, atualmente, já existem mais de 25 trabalhos do artista traduzidos por aqui, a maioria pela Pipoca & Nanquim, editora responsável pela tradução de Tomie. Dividida originalmente em dois volumes, Ito nos apresenta Kawakami Tomie, uma mulher com uma beleza surreal, com características de súcubo, o demônio feminino que entra nos sonhos dos homens para seduzi-los e tirar suas energias. Retratada como manipuladora e extremamente sedutora, ela gera inveja e desentendimento por onde passa e acaba sendo morta repetidamente, por motivos distintos. A cada morte, Tomie se regenera e volta ainda mais poderosa. Ela é imortal. As cenas —e consequentemente artes— em que Tomie é morta e retorna, ocupam páginas inteiras, e misturam canibalismo, surrealismo, body horror, enquanto brincam com dimensões e acentuam o traço único de Junji Ito. É impossível não reconhecer a arte dele depois que adentramos o universo de horror e caos que ele cria. Ito foi bastante reconhecido por Tomie e venceu alguns prêmios, incluindo o Kazuo Umezu, importante prêmio da indústria de mangá japonesa. A história já foi adaptada em outras mídias, mas nunca chegou aos pés do trabalho original do artista. Momento Dramas U+ Mobile TV/Divulgação 'Rivalidade Amigável' Com 16 episódios de 30 minutos, 'Rivalidade Amigável' é um drama ideal para quem gosta de boas atuações, tensão, uma pitada de mistério e pouco tempo para enrolação (muita coisa acontece o tempo inteiro). Destaque para Hye-ri, atriz de renome na Coreia do Sul, que aceitou fazer um papel LGBTQIAP+ cheio de camadas, além da crítica ao sistema de ensino do país. A história é baseada em webtoon e vale muito a maratona. 'Friendly Rivarly', 2025 | Criação - U+ Mobile TV | Elenco - Lee Hye-ri e Chung Su-bin | Onde - VIKI | País - Coreia do Sul TBS/Divulgação 'Parceira Suspeita' O famoso K-drama de 2017 com Ji Chang-wook e Nam Ji-hyun ganhou uma adaptação japonesa, que está ainda no início --apenas dois episódios disponíveis. A série conta a história de um famoso promotor e uma estagiária de direito que têm suas vidas entrelaçadas por desentendimentos e acabam sendo obrigados a trabalhar juntos. Perfeita para quem gosta de haters to lovers. O problema? A original tem 40 episódios, e aqui teremos apenas 10. 'Suspicious Partner', 2025 | Criação - TBS | Elenco - Yagi Yusei e Saito Kyoko | Onde - VIKI | País - Japão GMM25/Divulgação BoysLove: 'Boys In Love' A GMMTV --maior canal de BLs da Tailândia-- vem trazendo cada vez mais a fórmula de seriados com diversos casais, testando as águas e a popularidade dos novatos, para ver se o público gosta ou não do par e da química que eles entregam. 'Boys In Love' traz casais novos e cheios de potencial, sem grandes dramas e com aquele pano de fundo escolar que muitos fãs adoram acompanhar. Primeiro amor, primeiro beijo, crescimento pessoal, etc. 'Boys In Love', 2025 | Criação - GMM25 | Elenco - Mick, Luke, Chokun, Aston | Onde - YouTube | País - Tailândia Publicidade GERAÇÕES K-POP Com idols de sucesso, Red Velvet é elite do K-pop SM Entertainment/Divulgação Red Velvet: um dos maiores grupos femininos da história do K-pop Red Velvet é um dos grupos mais bem-sucedidos da história da SM. Apesar de a empresa não ter, hoje, o quinteto como foco principal, o grupo construiu em mais de uma década de carreira uma base sólida de fãs —os reveluvs— e muitos hits que dominaram os principais charts do país. Muita gente não sabe que o grupo debutou em 2014 com quatro integrantes (Irene, Seulgi, Wendy e Joy). Foi só em 2015 que Yeri foi incluída, e Red Velvet virou um quinteto que então 'debutou' com a gigante 'Ice Cream Cake'. Uma das principais características do grupo foi a construção de dois lados bem distintos do grupo, musicalmente falando. Elas lançam músicas mais 'Red', com a essência hyper-pop-fofa-grudenta do K-pop, e músicas mais 'velvet', cujo foco são canções R&B e baladas onde mostram a qualidade de harmonização vocal que possuem. Com diversos prêmios na carreira, o grupo possui hits que ultrapassaram gerações e são reproduzidos até hoje, como é o caso de 'Red Flavor', 'Power Up', 'Dumb Dumb', 'Russian Roulette', 'Peek-a-Boo', 'Bad Boy' e, mais recentemente, 'Psycho' e 'Feel My Rhythm'. Recentemente, Wendy e Yeri anunciaram que não renovaram seus contratos individuais com a SM e ambas já estão conectadas a novas empresas para seguirem suas carreiras artísticas. Como grupo, elas ainda participarão das atividades como Red Velvet. Manda pra gente! Tem história inesquecível com seu idol? Passou perrengue para ir a algum show? Mande seu relato com foto e/ou vídeo: kpopuol@uol.com.br. Playlist P1Harmony, Tablo e RM, BABYMONSTER, ablume e VVS. Ouça a seleção de Splash com os maiores destaques do ano do Universo K-Pop. Ouça as músicas PROGRAME-SE BOYNEXTDOOR lança seu quarto minialbum: 'No Genre' KOZ/Divulgação Segunda MEOVV - Lança 'My Eyes Open Wide' (primeiro EP)

tripleS - Lança 'ASSEMBLE25' (álbum) Terça BOYNEXTDOOR - Lança 'No Genre' (quarto EP)

Jung Seung-hwan - Lança 'DS [in the spring]' (álbum) Quarta MONSTA X - Lança 'NOW PROJECT vol. 1' (álbum digital)

BIBI - Lança 'EVE: Romance' (segundo álbum)

2Z - Lança 'Cross Roas' (single)

TWICE - Lança '#TWICE5' (quinto miniálbum japonês)

Yuta (NCT 127) - Lança 'Twisted Paradise' (single) Sexta Jin (BTS) - Lança 'Echo' (segundo miniálbum)

Jaechan (DKZ) - Lança 'JCFACTORY vol.2' (segundo miniálbum) Publicidade Compartilhar essa edição