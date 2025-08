A essa altura, todo mundo que acompanha K-pop - e até quem não acompanha, mas tem Netflix -, sabe da existência de 'Guerreiras do K-pop', filme da Sony em parceria com o streaming e que se tornou, na última semana, a animação mais assistida de todos os tempos da plataforma.

Com tamanho sucesso, todas as músicas do filme estão no topo de listas mais ouvidas em diversos países, principalmente Coreia do Sul e Estados Unidos. 'Golden', inclusive já foi escolhida como futura representante do filme para uma possível indicação ao Oscar.

E é justamente 'Golden', que vêm causando incômodo e discórdia entre fãs do novo hit e do grupo IVE. A razão é simples: a música é bem parecida com 'I AM', lançada em 2023 e um dos maiores sucessos da carreira do grupo.

Desde que 'Golden' começou a fazer barulho as semelhanças foram apontadas e discutidas nas redes sociais, e até mesmo as próprias integrantes do grupo dançaram a coreografia de 'I AM' enquanto escutavam 'Golden', mostrando que sim, as músicas são semelhantes.

Não é a primeira vez que casos assim acontecem na música pop, e dois pontos chamam atenção: o primeiro é de alguns fãs tratarem a música do filme como 'música de desenho', como se não fossem pessoas reais cantando, escrevendo e produzindo a canção. E as intérpretes estão ativamente promovendo e falando sobre o filme, pois a maioria era desconhecida até então para o grande público. Agora, estão vivendo um grande momento.

O outro ponto é que 'I AM' não perde seu status de hit, e segue sendo uma das maiores canções da carreira do IVE. Porém, na última semana, 'Golden' ultrapassou o número de PAKs (Perfect All-Kill, ficar em #1 em todos os streamings musicais) de 'I AM', algo muito prezado pelo público de k-pop, e que influencia os grandes prêmios no fim do ano.

Quem venceu nisso tudo? Os fãs de ambas as músicas. Inclusive An Yunjin, vocalista principal do IVE, fez um cover excelente que vale o play.