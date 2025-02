Em 2019, Jennie foi a primeira das quatro integrantes do Blackpink a lançar sua carreira solo. E o começo dessa jornada já foi bem-sucedido, com o single 'Solo', que foi número 1 em todos os charts importantes da Coreia do Sul.

Desde então, Jennie se aventurou não apenas na carreira solo como cantora, mas também como atriz e empresária. Em 2022, durante a turnê mundial de 'Born Pink', ela lançou seu segundo single, 'You & Me', e no ano seguinte debutou na TV com a série 'The Idol', escrita e produzida por The Weeknd.

Embora a série tenha sido alvo de muitas críticas, a música da trama, 'One of the Girls', lançada em colaboração com The Weeknd e Lily-Rose Depp, fez bastante sucesso. Jennie fez outras parcerias interessantes, como 'Slow Motion', com o rapper Matt Champion, e 'Spot!', com Zico.

Essas parcerias seguirão fortes em 2025, pois Jennie surpreendeu a todos ao anunciar seu primeiro disco solo 'Ruby', feito na sua própria agência, a Odd Atelier. O disco contará com 15 faixas e com participações especiais de grandes nomes, como Childish Gambino, Doechii, Kali Uchis, Dua Lipa, FKJ e Dominic Fike.

A música com Dominic Fike, 'Love Hangover', foi lançada recentemente como pré-single do projeto, que sairá dia 7 de março. As collabs só estarão presentes nos streamings. Nos discos físicos, todas as músicas serão cantadas apenas pela cantora.