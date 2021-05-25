Novos lançamentos do k-pop todos inspirados no funk brasileiro Camila Monteiro/Arte UOL Funk brasileiro em alta no K-POP: a era do batidão Camila Monteiro Com sua batida marcante e energia pulsante, o funk tem se tornado um elemento cada vez mais presente em lançamentos de grandes nomes da indústria do K-pop, provando que a conexão entre o Brasil e a Coreia do Sul vai muito além da paixão dos fãs. Essa fusão de estilos não apenas enriquece a sonoridade do K-pop, mas também celebra a cultura brasileira em uma escala global, o que é sempre um presente para quem acompanha a cena. Um dos exemplos mais recentes dessa tendência é o novo single do HUTA, nome artístico de Lee Minhyuk do grupo BTOB. Em seu trabalho solo, o artista apresentou não somente batidas de funk, como palavras em português e o título da música: 'BORA'. Na mesma onda, o aguardado retorno do MONSTA X surpreendeu todos ao incorporar o funk brasileiro em seu mais recente single 'Do What I want'. A faixa utiliza samples e a estrutura rítmica característica do gênero, criando uma música que é ao mesmo tempo fiel à identidade do grupo e uma clara homenagem ao nosso batidão. A iniciativa do MONSTA X de mergulhar tão profundamente no funk carioca é um forte indicativo do prestígio que o ritmo alcançou internacionalmente, sendo reconhecido como uma fonte de inspiração para artistas de renome mundial. O fenômeno também pode ser observado no último lançamento do Stray Kids, um dos grupos de maior destaque no K-pop atualmente. Após uma turnê de enorme sucesso no Brasil, o grupo presenteou seus fãs com um single (Ceremony) com inspiração no funk. Essa troca de experiências culturais, onde a energia dos shows no país inspira a produção musical do grupo, reforça os laços e cria um sentimento de pertencimento nos fãs brasileiros. A colaboração inovadora entre a drag queen Pabllo Vittar e o grupo feminino NMIXX na música 'MEXE' solidifica ainda mais essa conexão, unindo dois universos musicais em coreografias, ritmos e representatividade. Para coroar esse momento de celebração da cultura brasileira no K-pop, o grupo YOUNITE, que está em turnê pelo Brasil, lançou o single 'BOMBA', que apesar de não beber na fonte do funk também inclui diversos trechos cantados em português. O grupo está fazendo uma longa turnê no país, passando por diversas cidades, e a música foi uma forma de agradecer esse momento. Com o funk tão em alta na cena do k-pop atual, será que podemos esperar futuras colaborações com artistas brasileiros? Publicidade Pabllo conversou com Splash sobre a collab com o grupo de k-pop NMIXX Camila Monteiro/Arte UOL Eu prospectava essa parceria há muito tempo. É muito sobre não desistir e emanar pro Universo que uma hora a gente consegue Pabllo Vittar cantora e fã de k-pop, em entrevista para Splash sobre a parceria com o grupo NMIXX Ícone do suspense japonês, Edogawa Rambo escreveu 'A besta nas sombras' Camila Monteiro/Arte UOL Livro da semana: 'A besta nas sombras' O livro da semana, apesar de ter sido lançado originalmente em 1928 (!!!) e de uma forma especial, semanalmente em uma revista japonesa, chegou por aqui somente no mês passado, com edição especial da HarperCollins para 'O Clube do Crime'. Escrito por Taro Hirai sob seu pseudônimo Edogawa Ranpo (homenagem a Edgar Allan Poe) a obra é curta, com 148 páginas e impossível de parar de ler. Temos um aclamado escritor de romances de mistério como protagonista. Para ele, a vida real é pálida e previsível em comparação com os crimes complexos que ele tece no papel. Sua confiança beira a prepotência, até que a ficção salta das páginas e o confronta diretamente. O catalisador de toda a trama é a chegada de Shizuko Oyamada, a personificação da femme fatale: linda, inteligente, vulnerável e envolta em uma aura de perigo. Shizuko procura o escritor como uma fã desesperada, trazendo um problema que parece saído de um de seus livros: ela afirma estar sendo implacavelmente perseguida por seu ex, uma figura a quem ela chama de 'besta'. Este antagonista é descrito como um gênio do crime quase sobrenatural, um mestre dos disfarces que vive nas sombras, tornando a ameaça ainda mais aterrorizante por ser invisível e imprevisível. Fascinado pela oportunidade de aplicar sua genialidade a um caso real e inegavelmente atraído pelo magnetismo de Shizuko, o escritor mergulha de cabeça na investigação. O que começa como uma consultoria intelectual rapidamente se transforma em uma obsessão avassaladora. Ele usa suas habilidades de autor para analisar pistas, mas quanto mais fundo vai, mais as fronteiras entre vida e obra se desfazem. Edogawa Ranpo não entrega um simples 'quem matou?', mas sim um 'o que é real?'. A leitura é uma experiência que te convida a duvidar de tudo e de todos, principalmente do narrador. É uma obra sobre como as histórias que contamos podem nos consumir, provando que o verdadeiro horror não está no monstro que se esconde no escuro, mas na possibilidade de que a escuridão seja uma criação da nossa própria mente. Momento Dramas Apple TV+/Divulgação 'KPOPPED' A Apple TV+ traz uma grande competição e celebração da cultura sul-coreana em seu primeiro programa dedicado ao K-pop. Com dois apresentadores de peso, Megan Thee Stallion e PSY conduzem a batalha de performances entre grandes nomes da música ocidental e seus clássicos, repaginados com a participação de grupos de k-pop. Os grupos são divididos em dois e o público vota através de lightsticks! Meu destaque vai para Kylie Minogue e ATEEZ! 'KPOPPED', 2025 | Criação - Apple TV+ | Elenco - Megan Thee Stallion e PSY | Onde - Apple TV+ | País - Coreia do Sul Tencent Video/Divulgação 'Lenda da Generala' He Yan, um gênio militar, se disfarça de homem e vira A generala do império. Para não ser exposta, ela forja a própria morte e retorna como uma dama. Muita coisa acontece, muita mesmo, e ela é prometida ao marquês Xiao Jue, que desconfia da sua noiva 'frágil' e fica obcecado em descobrir seu segredo. É um jogo de gato e rato sobre esconder uma identidade secreta, reencontros e os protagonistas têm uma ótima química! São 36 episódios. 'Legend of the female general', 2025 | Criação - Tencent Video | Elenco - Zhou Ye e Cheng Lei | Onde - VIKI/iQIYIZ | País - China GTV/Divulgação 'Secret Lover' 'Secret Lover' é mais um BL que explora a transição da amizade para o amor entre dois amigos de infância, Han Tuo e Lu Jun Xi. O que começa como um 'treinamento de relacionamento' de fachada, com encontros e beijos de mentira, gradualmente se transforma em sentimentos genuínos. Só que nem tudo é simples e eles enfrentam desafios externos e internos, navegando pelas complexidades de um romance que floresceu onde ambos menos esperavam. 'Secret Lover', 2025 | Criação - GTV | Elenco - Wang Jyun Hao e Chance | Onde - iQIYI | País - Taiwan Publicidade GERAÇÕES ÁSIA Dimash Quadaibergen viralizou pelo mundo graças a sua voz única Camila Monteiro/Arte UOL Dimash Quadaibergen, o fenômeno vocal do Cazaquistão O artista do Gerações da semana faz a gente repensar sobre tudo que sabemos sobre alcance vocal. Dimash Qudaibergen é um fenômeno que emergiu do Cazaquistão para deixar o mundo de queixo caído com suas seis oitavas e um controle que beira o sobrenatural. Ele não canta, ele transcende, misturando pop, ópera e música folclórica cazaque com uma naturalidade quase absurda. Criado em um berço musical com pais ligados à arte e cultura, o talento de Dimash não foi um mero acaso, foi uma construção. Ele não apenas nasceu com o dom, ele estudou música na Universidade Nacional de Artes do Cazaquistão. E sua trajetória inicial foi marcada por vitórias em competições pela Europa Oriental. O grande momento de sua carreira em escala global foi, sem dúvida, a participação no programa chinês Singer 2017. Foi ali que ele furou a bolha e fez as pessoas se perguntarem: 'Isso é humanamente possível?'. Suas performances, como "S.O.S. d'un terrien en détresse", não eram apenas covers, eram apropriações artísticas que estabeleceram um novo padrão de excelência. Cantando em mandarim, russo, francês, inglês e, claro, em sua língua nativa, ele ultrapassou barreiras linguísticas e provou que a emoção e potência de sua voz era sua maior força. Hoje, Dimash é um embaixador cultural, ponte entre o Oriente e o Ocidente e carrega a bandeira do Cazaquistão com bastante orgulhol. Seu fandom, os "Dears", o segue com uma lealdade digna dos grandes grupos de k-pop. Ele mostra que o talento genuíno e a técnica absurda ainda têm o poder de criar um verdadeiro movimento global. É excelência vocal em sua melhor forma. Manda pra gente! Tem história inesquecível com seu idol? Passou perrengue para ir a algum show? Mande seu relato com foto e/ou vídeo: kpopuol@uol.com.br. Playlist Stray Kids, Pabllo Vittar e NMIXX, CORTIS, JOY e MONSTA X. Ouça a seleção de Splash com os maiores destaques do Universo K-Pop. Ouça no link Ouça as músicas PROGRAME-SE TWICE lança 'ENEMY', seu sexto disco japonês JYPE/Divulgação Segunda

AB6IX - Lança 'Upside Down' (décimo EP)

Chanyeol (EXO) - Lança 'Upside Down' (segundo miniálbum) Terça Sunmi - Lança 'Blue' (single digital)

Lee Seok-hoon - Lança 'New, Use' (quinto EP) Quarta TWICE - Lança 'ENEMY' (sexto álbum japonês)

Soojin - Lança 'BADITUDE' (single digital)

H1-KEY - Lança 'Lovestruck' (primeiro miniálbum japonês) Sexta Lim Young Woong - Lança 'IM HERO 2' (segundo álbum)




