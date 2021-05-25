Fanmeetings cada vez mais caros, com datas próximas e com poucos benefícios Camila Monteiro/Arte UOL Nos contentamos com pouco nos fanmeetings da América Latina? Camila Monteiro Ver o fanmeeting do seu artista favorito pela tela do celular, com aquela produção impecável, benefícios realmente bons e entrevistas é uma experiência. Tentar ver esse mesmo artista ao vivo no Brasil é outra completamente diferente: uma maratona de perrengues que testa a sanidade, o bolso e, principalmente, a dignidade. A distância física entre Seul, Bangkok e São Paulo é fichinha perto do abismo que existe entre a experiência que nos é vendida e a realidade que os fãs enfrentam por aqui. A sensação é que, para o mercado latino-americano, a paixão do fã virou um caixa eletrônico sem limites, e a alegria do encontro é apenas um produto secundário. O problema começa na base, com produtoras que, na maioria das vezes, parecem ter descoberto o artista que estão trazendo cinco minutos antes de fechar o contrato. Falta um conhecimento mínimo sobre o fandom, sobre o que realmente valorizamos e sobre a potência do artista em palco. O resultado? Um combo deprimente de ingressos com preços surreais, que competem com festivais internacionais de três dias, em troca de benefícios questionáveis. Um hi-touch na velocidade da luz em locais duvidosos ou um photocard exclusivo não podem, de forma alguma, justificar os custos exorbitantes. E como se não bastasse o custo individual, a indústria decidiu que o fã brasileiro tem uma capacidade infinita de gerar dinheiro. A quantidade de fanmeetings e shows anunciados em sequência é uma desconexão absurda com a nossa realidade econômica. É logisticamente inviável para uma pessoa comum gastar o equivalente a um salário mínimo por semana em eventos que se concentram quase que exclusivamente em São Paulo. A conta simplesmente não fecha e o público, muitas vezes é o mesmo. Ir a um fanmeeting exige uma peregrinação: passagem, hospedagem, alimentação e dias de folga. O Brasil é gigante, mas para as produtoras, ele parece se resumir a um único CEP. No meio desse caos, a própria compra do ingresso se tornou um pesadelo, uma batalha campal por um QR code. Sites instáveis, filas virtuais intermináveis, taxas abusivas e a ação desenfreada de cambistas transformaram o que deveria ser o primeiro passo para a realização de um sonho em uma fonte de ansiedade e frustração. Os fãs passam por tudo isso, e no final, quando avistam o ídolo, a poucos metros, a memória se torna preciosa e a sensação é de que 'valeu a pena''. Mas a questão que fica martelando é: precisava ser assim? Até quando o fandom deve aceitar essa sequência de humilhações como o preço a ser pago? A verdade é que essa situação só vai mudar quando a comunidade, que é a verdadeira força motriz da Hallyu por aqui, entender o seu poder. Não se trata de parar de ir aos shows, mas de exigir mais. É sobre organizar campanhas nas redes sociais cobrando transparência, é sobre mandar e-mails em massa para as produtoras com feedbacks construtivos, é sobre valorizar eventos que claramente respeitam o público. A paixão do fã não é um produto barato, e o dinheiro não é infinito. Está na hora de virar o jogo e exigir a experiência completa, não apenas um boleto pago com gosto de frustração. Publicidade Park Bo-gum fez fanmeeting lotado em SP, com quase 4 horas de duração Camila Monteiro/UOL Aos meus amigos do Brasil, vou levar todo mundo comigo no coração. Não fiquem tristes, vamos nos ver numa próxima!" Park Bo-gum ator sul-coreano fez fanmeeting lotado em São Paulo no último domingo (21) Livro 'A lanterna das memórias perdidas', da autora Sanaka Hiiragi Camila Monteiro/Arte UOL Livro da semana: 'A lanterna das memórias perdidas' Rápido de ler, com pouco menos de 200 páginas e lançado no Brasil em 2024 pela Bertrand Brasil, 'A lanterna das memórias perdidas' é mais uma daquelas obras que faz a gente refletir sobre a nossa própria vida e o que faríamos de diferente se tivéssemos a chance de retornar em um momento específico. A história nos apresenta um estúdio fotográfico misterioso que funciona como uma espécie de limbo, uma estação entre a vida e a morte. O responsável por esse lugar etéreo é Hirasaka, um guia enigmático que acolhe as almas recém-chegadas, mas, ironicamente, não possui lembranças de sua própria vida. A forma como Hiiragi conta a história, na primeira pessoa, nos aproxima ainda mais dos personagens. O que faz tudo ser tão poético e doloroso, é o processo que as almas precisam enfrentar. Ao chegarem, elas recebem fotografias de cada dia que viveram e têm a missão de escolher apenas uma imagem para cada ano de suas vidas. É um resumão da própria trajetória: amores, perdas, conquistas e fracassos em uma única foto. É a curadoria final da própria existência, onde cada escolha define o filme das principais lembranças em vida. Ao longo do livro, acompanhamos as histórias de diferentes pessoas que passam pelo estúdio de Hirasaka. Cada capítulo nos apresenta uma vida, uma jornada única, repleta de arrependimentos, alegrias não celebradas e amores descobertos tarde demais. É uma narrativa que te faz refletir sobre a importância de cada momento. No final das contas, 'A Lanterna das Memórias Perdidas' é uma obra sobre vida, contada a partir da perspectiva da morte. A lanterna do título serve como uma metáfora perfeita para iluminar as partes esquecidas da nossa alma e relembrar aquilo que realmente vale a pena. E faz a gente pensar qual fotografia tirada da nossa vida escolheríamos para retornar. Momento Dramas Disney+/Divulgação 'Polaris' Um dos grandes dramas do momento é uma superprodução da Disney+, com o retorno de gigantes: Jun Ji-hyun e a volta aos dramas, depois de 22 anos, do ator Kang Dong-won. Em uma trama de espionagem e muita tensão política entre Coréias e Estados Unidos, acompanhamos a ex-embaixadora da ONU, Moonju em uma complexa investigação sobre o assassinato do seu marido, candidato a presidência da Coreia do Sul. Todo episódio parece fim de temporada! 'Tempest', 2025 | Criação - Disney+ | Elenco - Jun Ji-hyun e Kang Dong-won | Onde - Disney+ | País - Coreia do Sul Tencent Video/Divulgação 'Moonlit Reunion' Com 38 episódios, Moonlit Reunion traz Wu Zhen, protagonista forte, guardiã do mundo demoníaco que cruza o caminho de Mei Zhuyu, taoísta com um forte poder espiritual e que domina diversas expertises mas esconde elas, junto com sua identidade. Eles acabam unidos por um casamento arranjado e enfrentam diversas conspirações e criaturas sobrenaturais. Não é indicado para quem não gosta de fortes emoções e muitos altos e baixos. 'Moonlit Reunion', 2025 | Criação - Tencent Video | Elenco - Xu Kai e Tian Xi Wei | Onde - VIKI | País - China GMM25/Divulgação 'That Summer' Finalmente temos Winny e Satang como protagonistas e em mais um BL de príncipe! O tema está em alta e, aqui, Satang faz um príncipe que foge das obrigações da realeza, cai em uma ilha no sul da Tailândia e perde totalmente a memória. Quem salva ele? Lava, interpretado por Winny. O drama vai entregar um haters to lovers especial e conta com outros famosos nomes da GMMTV fazendo personagens secundários como Mond (fazendo um personagem gay!) e Neo. 'That Summer', 2025 | Criação - GMM25 | Elenco - Winny, Satang, Mond e Neo | Onde - YouTube | País - Tailândia Publicidade GERAÇÕES ÁSIA SB19 foi turning point na música pop filipina Camila Monteiro/Arte UOL SB19: a virada no pop filipino Essa semana no Gerações temos SB19, um dos maiores sucessos do P-pop, o pop das Filipinas. Formado em 2018, o grupo é composto por Pablo, Josh, Stell, Ken e Justin, e eles são resultado de uma mistura musical que deu certo, transitando com maestria por diversos gêneros, como pop, hip-hop e baladas emocionantes, tudo isso enquanto incorporam elementos da cultura e da língua filipina, o tagalo. Gigantes nas Filipinas, eles foram os primeiros filipinos e artistas do sudeste asiático a serem indicados a um Billboard Music Award (na categoria Top Social Artist, competindo com grandes nomes da indústria). Mundialmente o grupo ficou conhecido pelo hit 'GENTO', que viralizou no TikTok e se tornou trend mundial. Depois de tanto sucesso dentro e fora da Ásia, eles se tornaram embaixadores do P-pop (pinoy pop, pop filipino) no cenário mundial. Com turnês internacionais esgotadas e uma presença constante nas paradas de sucesso, o SB19 conseguiu furar a bolha e abrir portas para outros grupos que vieram depois no país. Não podemos falar do sucesso estrondoso do SB19 sem mencionar sua base de fãs incrivelmente dedicada, conhecida como A'TIN. O nome, que soa como 'eighteen', dezoito em inglês, é um jogo de palavras que pode significar 'nosso' em tagalo, simbolizando a forte conexão entre o grupo e seus admiradores. A'TIN é uma força a ser reconhecida,vencendo votações online, impulsionando os números de streaming e mostrando um apoio inabalável que tem sido fundamental na trajetória do grupo. Com uma identidade sonora distinta, forte presença de palco e uma base de fãs invejável, eles foram vanguarda de uma nova era para a música filipina. Se vocês curtem bons grupos de pop e k-pop, vale a pena dar play nos reis do P-pop! Manda pra gente! Tem história inesquecível com seu idol? Passou perrengue para ir a algum show? Mande seu relato com foto e/ou vídeo: kpopuol@uol.com.br. Playlist XG, ATEEZ, HaSeul, PLAVE e RESCENE. Ouça a seleção de Splash com os maiores destaques do Universo K-Pop. Ouça no link Ouça as músicas PROGRAME-SE WOODZ, o Luizinho, retorna do serviço militar com novo single, 'I'll never love again' EDAM/Divulgação Publicidade Segunda SUHO (EXO) - Lança 'Who Are You' (quarto miniálbum)

KickFlip - Lança 'My First Flip' (terceiro miniálbum)

Lee Jun-young - Lança 'Last Dance' (primeiro miniálbum)

GENBLUE - Lança 'MIRROR' (segundo ep) Terça TIOT - Lança 'MY PRIDE' (quarto miniálbum) Quarta WOODZ - Lança 'I'll Never Love Again' (single digital)

YERIN - Lança 'Awake' (primeiro single digital) Quinta AIMERS - Lança 'FULL COUNT' (segundo miniálbum) Sexta P1Harmony - Lança 'EX' (primeiro disco em inglês)

Tzuyu (TWICE) e Corbyn Besson - Lança 'Blink' (single digital)




