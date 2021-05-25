Segunda-feira, 15/09/2025 Cantor dinamarquês Christopher é um grande sucesso na Coreia do Sul Cortesia da assessoria do ator/@zeus_photo Cantor do hit 'Bad', o dinamarquês Christopher é um fenômeno na Coreia Camila Monteiro Como um artista pop dinamarquês lota o KSPO Dome em Seul, uma arena reservada para os maiores nomes do K-Pop??? Recém-saído de seu maior show internacional da carreira, Christopher, que ficou conhecido com o single 'Bad' e o filme da Netflix 'A Beautiful Life' solidificou um status que poucos ocidentais alcançam. Em entrevista exclusiva, ele revelou que a ficha começou a cair em 2019, quando 'Bad' explodiu de forma viral e ele ouviu um coro ensurdecedor cantando sua letra de volta. 'Foi a coisa mais alta que já ouvi', confessou. Ali, ele percebeu: não era só uma turnê em um país distante, era o início de algo muito maior. O ponto de virada definitivo, no entanto, veio com a trilha sonora do K-drama 'At Eighteen'. Ter uma balada sua, que ele mesmo descreve como algo no estilo 'Céline Dion', embalando um romance na TV coreana, foi um movimento estratégico e que deu certo. Ele admite que a faixa era um ponto fora da curva em seu catálogo, um projeto paralelo, mas que se conectou de forma visceral com o público. Esse poder das OSTs, as trilhas sonoras, que fãs de k-dramas conhecem tão bem, catapultou seu nome para um novo patamar de intimidade com a audiência, provando que uma boa música rompe qualquer barreira de idioma. E se engana quem pensa que ele é apenas um astro importado. Christopher entendeu a missão e mergulhou de cabeça, colaborando com nomes de peso da indústria. Ele já lançou feats com grandes artistas como Chung Ha e, mais recentemente, com a carismática Youngji, com quem desenvolveu uma química instantânea em seu programa de variedades. A prova de que seu sucesso por lá é real? Sua música 'Bad', lançada há mais de seis anos, já foi utilizada por diversos idols tanto em coreografias, como covers. Recentemente viralizou novamente na segunda edição do programa Boys Planet. Para além da música, o que mais fascina Christopher é a 'cultura do coletivo'. Em uma análise cirúrgica, ele contrapõe o individualismo ocidental com a mentalidade coreana de colocar o grupo e a família em primeiro lugar. Ele vê isso refletido diretamente na cultura de fã. 'Eles são quase parte da banda', diz ele, muito feliz ao contar sobre o presente que os fãs organizaram, por conta própria, uma chuva com 5 mil aviões de papel em um momento exato da música durante seu show. Essa devoção e senso de comunidade, somados à sua paixão declarada pelo bulgogi, o churrasco coreano ('comi por 10 dias seguidos'), mostram que sua conexão com o país é genuína e profunda. Enquanto ele se estabelece em solo coreano, o cantor não esquece de outros mercados. Ele relembrou com carinho de seu único show em São Paulo, elogiando a energia do público brasileiro. Com uma base de fãs global cada vez mais sólida e uma habilidade única de criar conexões orgânicas, Christopher prova que o sucesso não tem geografia. Ele simplesmente acontece quando a arte é autêntica e a conexão é real. E para quem duvida, o coral no KSPO Dome contam uma história diferente. Namjoon ganhou anel de presente de aniversário do Jin Arte UOL eu encontrei o Jin na academia e ele acabou de me dar esse anel. E não, eu não vou casar. Kim Namjoon (RM do BTS) rapper fez 31 anos e ganhou um anel do Jin O BL de terror foi baseado na famosa novel 'Khemjira' Arte UOL Livro da semana: 'Khemjira' A novel da semana, Khemjira, é tailandesa e tem uma premissa caótica: temos o nosso protagonista, Khem, que nasceu numa família com uma maldição que parece contrato de trainee de empresa fundo de quintal; todos os filhos homens morrem antes dos vinte anos. A mãe dele, numa tentativa de driblar o sobrenatural, dá a ele um nome de menina, 'Khemjira', achando que vai enganar a Dona Morte. É o tipo de trama que a gente ama ver, mas que já sabemos que vai dar ruim quando o relógio começar a fazer tic-tac perto do aniversário dele. A ambientação dessa novel é um banquete de arrepio com um toque de feitiçaria. Não é só um drama psicológico, é um mergulho de cabeça num universo onde rituais, amuletos e xamãs não são só enfeite, são o centro da trama. Os espíritos aqui não são aqueles fantasmas de lençol, eles são aterrorizantes, bem feitos e aparecem constantemente para atormentar e pedir ajuda ao Khem. A história te faz questionar tudo: o que é real? O que é surto coletivo? O Khem tá vendo coisas ou ele é o único que tem coragem de enxergar a verdade? É um mistério que te consome e te deixa teorizando mais que fandom em época de comeback. Como se a luta contra uma maldição mortal não fosse entretenimento suficiente, a história ainda serve um romance de qualidade. Khem, na sua busca desesperada por uma saída, cruza o caminho de Pharan, um mestre espiritual que é o pacote completo: misterioso, poderoso e com um passado que daria um drama de 50 episódios. A relação deles é a definição de tensão e amor. Não é só sobre beijinho e mão dada; é sobre vulnerabilidade, sobre duas almas quebradas tentando se proteger enquanto o universo conspira pra dar tudo errado. Amar alguém quando se tem uma data de validade estampada na testa? Isso não é só romance, é um ato de pura rebeldia. Cada escolha deles é uma encruzilhada que pode levar à salvação ou à ruína total. No final, Khemjira é muito mais do que uma história de terror com BL. É sobre identidade e coragem. Até que ponto um nome, um amuleto ou uma crença podem nos salvar? O que significa lutar por um futuro que todo mundo diz que você não terá? A novel te joga nesse limbo entre o medo e a esperança e te obriga a encarar o peso de simplesmente querer viver. É sobre a audácia de lutar com unhas e dentes pela própria história. É uma narrativa sobre conexão, resiliência e a beleza de ser teimoso. Momento Dramas SBS/Divulgação 'Todos os crimes da Louva-a-Deus' Adaptação do sucesso francês 'La Mante', a versão sul-coreana tem oito episódios e é feita para quem adora acompanhar a mente de psicopatas e um bom drama familiar. Temos a mãe, a famosa 'Louva-a-Deus', serial killer que há duas décadas matou cinco homens. E o filho que ela deixou, que virou policial e agora precisa desvendar crimes de um imitador da própria mãe. É repleta de mistérios, segredos e reviravoltas.'Queen Mantis', 2025 | Criação - SBS | Elenco - Go Hyung-jung e Jang Dong-yoon | Onde - Netflix | País - Coreia do Sul Youku/Dicvulgação 'Quando o destino desperta' Ying Lu está em tudo em 2025 e amamos ver. Principalmente dramas chineses sobre cultivo, com figurinos e cinematografia impecáveis. O drama acompanha a história e conflitos entre Sima Jiao, interpretado por Fei-yu, que depois de viver recluso por séculos, acaba tendo sua vida transformada de ponta cabeça com a chegada de Ting Yan (Lu). Detalhe: ela vive na era moderna e acaba acidentalmente no mundo do cultivo! 'When destiny brings the demon', 2025 | Criação - Youku | Elenco - Chen Fei-yu e Wang Ying Lu | Onde - VIKI | País - China One31/Divulgação 'Eu sou o Conde mais bonito' Finalmente temos um BL com Supanut de protagonista e sendo a diva que ele sempre quis ser! Aqui ele brilha muito fazendo uma celebridade abertamente LGBTQIAP+ nos dias atuais, que acaba magicamente sendo transportado para uma vida passada, como um homem nobre, em uma época onde ser gay era proibido. A série é caótica, exagerada, e uma crítica cômica ao preconceito. Ping finalmente faz um personagem com tempo de tela! 'I'm the most beautiful Count', 2025 | Criação - One31 | Elenco - Supanut e Ping | Onde - iQIYI | País - Tailândia GERAÇÕES ÁSIA Jay Chou é um dos maiores artistas taiwaneses Camila Monteiro/Arte UOL Jay Chou: taiwanês é um dos maiores nomes da música asiática No Gerações desta semana, estreia o primeiro artista taiwanês: Jay Chou. Ele é um artista que revolucionou a música em mandarim e se tornou um ícone cultural muito antes do K-Pop conquistar o mundo. Surgiu no começo dos anos 2000 com um estilo inovador, misturando R&B, rock e pop com elementos da música tradicional chinesa. Entre tantos hits, destacam-se 'Nocturne', uma música melancólica que até hoje emociona muita gente, e 'Blue and White Porcelain', uma verdadeira poesia que trouxe uma fusão do tradicional com o moderno de uma forma artística única. E não podemos esquecer de 'Chrysanthemum Terrace', que faz parte da trilha sonora do filme 'A Maldição da Flor Dourada' e foi indicada ao Oscar de melhor figurino em 2007. O sucesso dele é um fenômeno que vai muito além de ter uma voz bonita ou melodias cativantes. Jay Chou é o pacote completo: compositor, produtor, ator e diretor. Ele construiu um império sendo a mente por trás de cada passo de sua carreira, com uma autenticidade muito admirada e respeitada pelo público. Sua capacidade de transformar histórias e poesias antigas em hits contemporâneos criou uma ponte entre gerações, fazendo com que os jovens se apaixonassem por sua própria cultura de uma forma cool e moderna. Chou provou que a música em mandarim tinha, sim, um apelo global e uma sofisticação absurda. Ele quebrou a barreira do idioma com a universalidade de suas melodias e emoções, influenciando uma geração inteira de artistas na Ásia. O impacto dele é tão gigantesco que até hoje, mais de duas décadas depois, ele lota estádios e seus lançamentos são eventos nacionais. É um verdadeiro ícone da música asiática. Manda pra gente! Tem história inesquecível com seu idol? Passou perrengue para ir a algum show? Mande seu relato com foto e/ou vídeo: kpopuol@uol.com.br. Playlist BamBam e Timethai, Haechan, Chaeyoung, MOMOLAND e CORTIS . Ouça a seleção de Splash com os maiores destaques do Universo K-Pop. Ouça no link Ouça as músicas PROGRAME-SE IDID vai debutar com o álbum 'I did it' Starship/Divulgação

BADVILLAIN- Lança 'Thriller' (single digital)

JANG WOOYOUNG (2PM) - Lança 'I'm into' (terceiro miniálbum) Terça YUQI (i-dle) - Lança 'Motivation' (álbum single)

D.O. (EXO)- Lança 'DUMB com PENOMECO' (single) Quarta ATEEZ - Lança 'Ashes to Light' (segundo álbum japonês)

LUNE8 - Lança 'LOST' (segundo álbum single)

PRIMROSE - Lança 'Love Your Flower' (single digital)

Youngbin - Lança 'Freak Show' (single digital)

FTISLAND - Lança 'Instinct' (décimo full álbum)




