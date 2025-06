Nascido Jung Hoseok e conhecido mundialmente como o rapper J-Hoooope (assim mesmo) do BTS ou pelo apelido mais comum do artista, Hobi, se tornou um dos artistas mais bem-sucedidos dos últimos anos, tanto em grupo quanto como solista. No último fim de semana, os cinemas mundo afora com sessões lotadas de seu show 'Hope on The Stage' corroboram todo esse sucesso.

Dançarino nato, J-Hope começou sua carreira artística dançando nas ruas —por isso o 'Hope on The Street'— e lá ele fez seu nome, ganhou prêmios locais com seu crew que era bastante conhecido, o Neuron, e foi dançando que ele chamou atenção da Big Hit e acabou se tornando trainee da empresa, que futuramente debutaria BTS e se transformaria em HYBE anos depois, uma das gigantes do K-pop.

Líder das coreografias e conhecido por ser exigente nos treinos, J-Hope se tornou uma espécie de colíder de Bangtan, administrando ensaios e performances. Sempre sorridente —sua marca registrada—, foi em 2018 que ele lançou sua primeira mixtape solo, 'Hope World', com o single 'Daydream'.

Desde então, Hobi faz lançamentos frequentes e distintos, mostrando facetas que até então os fãs não conheciam, como foi o caso do disco 'Jack In The Box', seu primeiro disco oficial, com canções como 'More' e 'Arson' mostrando um outro J-Hope.

O disco mais recente dele foi o especial 'Hope on The Street Vol. 1' que foi lançado com um documentário do Prime Video. Ambos acabaram dando origem a turnê mundial que ele está fazendo no momento, a 'Hope on the Stage', lotando arenas e estádios na Ásia, Europa e América do Norte. Ele será headliner do Lollapalooza Berlim em julho deste ano.