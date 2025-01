BTS de volta em 2025: a possibilidade de turnê de 10 anos de TMBMIL Arte UOL/Camila Monteiro BTS em 2025: o retorno e os 10 anos de 'The Most Beautiful Moment in Life' Camila Monteiro 2025 é um ano bastante aguardado pelo Army, o fandom de BTS, pois, finalmente, todos os integrantes terminarão o serviço militar obrigatório, e a expectativa é que o grupo retorne o quanto antes. Jin foi dispensado em junho de 2024, J-hope em outubro, e o restante do grupo (RM, Taehyung, Jimin, Jungkook e Yoongi) sairá em junho de 2025. Yoongi (Suga) é o único integrante que não foi pro Exército e, sim, para o serviço público, pois ele possui problemas no ombro. Embora o grupo tenha entrado em hiato, vários integrantes divulgaram seus trabalhos solos mesmo servindo. Jimin e Namjoon lançaram discos inteiros que fizeram sucesso apesar de nenhuma promoção; enquanto estão servindo, eles não podem promover nada musicalmente. A mídia sul-coreana fala de uma possibilidade de turnê especial para comemorar os dez anos de um dos maiores trabalhos da carreira do BTS: 'The Most Beautiful Moment in Life - pt1'. O primeiro grande prêmio (Daesang) deles, em 2016, foi por álbum do ano, dado ao compilado 'The Most Beautiful Moment In Life - Young Forever'. No K-pop, há a tradição de comemorar datas importantes na carreira dos artistas, e uma turnê mundial comemorativa seria um retorno grandioso para um dos maiores grupos musicais da música pop mundial. Publicidade HYBE/Divulgação Documentário de RPWP nos cinemas Estreou, nos cinemas brasileiros, o documentário do Namjoon (RM), 'Right People, Wrong Place', mostrando os bastidores do último disco que ele produziu antes do serviço militar. A obra acompanha todo o processo criativo, desde a criação e gravação de músicas e MVs, até conversas entre almoços e jantares e toda a honestidade de fazer um projeto solo e com uma equipe bem menor que a de BTS. Bastante sensível, o documentário fez sucesso nos circuitos de festivais de cinema na Coreia do Sul no ano passado. Big Hit/Divulgação J-hope vai fazer turnê mundial solo Havia muita especulação sobre os próximos passos de J-hope, o segundo integrante de BTS a finalizar sua passagem pelo Exército (Jin foi o primeiro). Ele foi dispensado do serviço militar em outubro de 2024, mas só agora a Big Hit anunciou que o rapper fará sua primeira turnê solo, a 'Hope on the Stage', que passará por 15 cidades entre Ásia e América do Norte nos meses de fevereiro a abril. Questionado por uma fã se ele viria ao Brasil, Hoseok disse que se tivesse a oportunidade, com certeza passaria por aqui. O jeito é torcer! Foto do fanmeeting 'Our Time' que o ator fez em São Paulo no último domingo (12) @holyhaeinbra/X Estou muito impressionado e surpreso que tantas pessoas do outro lado do mundo gostam do meu trabalho. Terei um 2025 agitado. Espero que vocês continuem me acompanhando! Jung Hae-in ator sul-coreano veio ao Brasil para fanmeeting em São Paulo e conversou com Splash Grupo BOYNEXTDOOR promovendo "If I say I love you" @BOYNEXTDOOR_KOZ/X Grupo da semana: BOYNEXTDOOR Boynextdoor é um dos grupos da nova geração que mais vêm crescendo desde o seu debut, que aconteceu em maio de 2023 com o disco 'Who' e o single 'One and Only'. Com seis integrantes (Sungho, Jaehyun, Riwoo, Taesan, Leehan e Woonhak), eles possuem entre 21 e 18 anos e fazem parte da subsidiária da HYBE, a KOZ, empresa criada pelo famoso rapper Zico. O nome do grupo é 'garoto da casa ao lado', e o objetivo foi criar uma conexão maior entre fãs e idols. O conceito 'vizinho' aparece em diversos MVs e performances, incluindo a porta e a casa, que são uma espécie de símbolos deles. Os integrantes são creditados em diversas músicas do grupo, tanto na letra quanto na composição. Por serem o primeiro grupo da empresa do Zico que produz as próprias músicas, a liberdade criativa parece ser a linha de trabalho deles. Recentemente, o grupo lançou um novo single, intitulado 'If I Say I Love You' e conseguiu, pela primeira vez desde o debut, entrar no top 10 do chart do MelOn, o mais importante da indústria. Divertidos, carismáticos, talentosos e bons de palco, o grupo vem em uma crescente graças a série de performances ao vivo em KCONs e premiações de fim de ano. Momento Dramas SBS/Divulgação 'Meu Secretário Perfeito' Dramas entre CEOs e secretárias não são novidade, mas o que acontece nesse K-drama é uma inversão de papéis, muito bem executada, com Ji-min fazendo uma CEO recrutadora de talentos que vive para o trabalho. Ela é desorganizada e mal tem tempo para comer. Joon-hyuk perde seu emprego e vira secretário dela. Claramente escrito por uma mulher, o personagem é solteiro, organizado, bom cozinheiro e bonito. A química dos dois é ótima, e ele é a única pessoa que consegue mexer com ela. 'Love Scout', 2025 | Criação - SBS | Elenco - Han Ji-min e Lee Joon-hyuk | Onde - VIKI | País - Coreia do Sul YTV/Divulgação BL japonês: Our Youth Em dez episódios com menos de meia hora cada, esse BL japonês se tornou um dos mais celebrados na virada do ano. Isso por causa dos diálogos e do crescimento dos dois protagonistas, que descobrem o amor quando ambos vivem dramas pessoais bem complicados: Hirukawa sofre violência doméstica e apanha constantemente do pai, enquanto Jin é distante dos pais que vão se divorciar. A construção do relacionamento deles é muito bonita. A trilha sonora, idem. 'Our Youth', 2024 | Criação - YTV | Elenco - Motojima Junsei e Kamimura Kenshin | Onde - Gagaoolala | País - Japão GMM25/Divulgação BL: Ossan's Love Thailand O retorno de um dos casais queridinhos da GMMTV, os Earthmix, veio em grande estilo com a adaptação do sucesso japonês 'Ossan's Love'. A série é uma típica comédia romântica, com situações absurdas e momentos engraçados entre os três personagens principais, que estão envolvidos em um triângulo amoroso. Com o chefe e o colega apaixonados por ele, Heng, interpretado por Earth, vive diversas dúvidas e confusões. Ideal para quem quer se divertir sem pensar muito. 'Ossan's Love Thailand', 2025 | Criação - GMM25 | Elenco - Earth Pirapat e Mix Sahaphap | Onde - Youtube | País - Tailândia Publicidade GERAÇÕES K-POP S.E.S, primeiro grande sucesso feminino do K-pop SM Entertainment/Divulgação S.E.S: Primeiro grande grupo feminino do K-pop S.E.S, que é sigla para Sea, Eugene e Shoo, foi um dos pioneiros do K-pop quando debutou em 1997, pela SM. O grupo foi o primeiro da indústria a alcançar considerável sucesso e era conhecido como o "H.O.T feminino" (eles foram o primeiro boy group de sucesso da SM). Elas formam, junto com o Fin K.L e o Baby V.O.X, a tríade de maior sucesso feminino da primeira geração do K-pop. O grupo ficou em atividade até 2002, quando decidiu parar ainda no auge. O trio era composto por Bada (também conhecida como Sea), que era líder, dançarina e vocalista principal, Yoojin (conhecida como Eugene), rosto do grupo, além de rapper e vocalista e a japonesa Shu Kunimitsu (a Shoo), rapper principal e maknae. Elas lançaram dezenas de discos, incluindo remixes e compilados com as melhores músicas do trio. Em 2016, elas se reuniram para comemorar os 20 anos desde o debut, com o lançamento de 'Remember' e do single 'Love story'. Recentemente, o grupo aespa relançou um cover de sucesso de 'Dreams Come True', um dos maiores sucessos da carreira do S.E.S. PROGRAME-SE GFRIEND retorna com disco especial "Season of Memories"

IVE - Lança 'Rebel Heart' (pré-single) Terça ONEUS - Lança 'Dear M' (álbum especial)

Lyson - Lança 'Love Scenario' (single) Quarta WEi - Lança 'The Feelings' (sétimo miniálbum)

BBGirls - Lança 'Love 2' (segundo single álbum)

Odd Youth - Lança 'Best Friendz' (versão em inglês) Sexta ALL(H)Ours - Lança pré-single do álbum 'Smoke Point'