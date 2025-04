Bain: primeiro idol num grupo em atividade a se assumir gay Camila Monteiro/Arte UOL Bain se torna 1º idol de K-pop de um grupo em atividade que assume ser gay Camila Monteiro Um dos assuntos mais comentados —e com razão— no K-pop, na última semana, foi Bain, integrante do grupo JUST B e sua franqueza no palco ao contar para seus fãs que ele faz parte da comunidade LGBTQIA+. O grupo do cantor estava fazendo o último show da turnê norte-americana quando isso aconteceu, o que foi um alívio para muitos fãs que ficaram receosos de como a Coreia do Sul iria receber essa notícia. Embora o K-pop beba muito da androginia e do fan service entre integrantes do mesmo grupo, fazendo com que os fãs consumam uma quantidade enorme de conteúdos de 'ship' (formação de casais), as coisas mudam bastante de configuração quando os idols são de fato gays e não apenas 'fetichizados' como tal. Por essa razão, até então, nenhum idol em atividade num grupo de K-pop havia admitido aos fãs ser gay, como Bain fez. O cantor não é o primeiro idol LGBTQIA+ a se assumir: Holland e Jiae, por exemplo, fizeram isso anteriormente. No entanto, Bain fez isso enquanto está promovendo com seu grupo, algo mais arriscado e corajoso. Pouco antes de cantar um dos hinos gays de Lady Gaga, 'Born This Way', o cantor falou que estava extremamente orgulhoso de fazer parte da comunidade LGBTQIA+. Os fãs gritaram muito, apoiaram o cantor, jogaram bandeiras e tiraram fotos com ele, sempre demonstrando orgulho do que ele fez. Com uma onda de apoios, principalmente dos fãs e de influencers e youtubers sul-coreanos abertamente gays, Bain postou no instagram um agradecimento corroborando ser gay, dizendo que Lady Gaga foi fundamental para ele entender que ser diferente é bonito e que ele deseja que todo mundo seja amado do jeito que nasceu, independentemente da sexualidade. A coragem de Bain abre uma discussão importante em uma indústria que em 2025 ainda tem sérios problemas com idols assumindo relacionamentos heteronormativos. O que resta para quem é LGBTQIA+? Poderia esse ato do cantor abrir precedente para outros artistas se sentirem confortáveis para fazer o mesmo? As empresas estariam dispostas a serem inclusivas com seus artistas? Os fãs seguiram apoiando idols fora do padrão? Muitas questões surgiram com o importante passo que Bain deu. Publicidade Bain, idol do grupo JUST B, contou aos fãs que é gay @justb_ig_official/Instagram Tenho orgulho de fazer parte da comunidade LGBT como uma pessoa gay. E minha rainha, Lady Gaga, me mostrou que ser diferente é lindo. Para qualquer pessoa por aí que faça parte da comunidade LGBT, ou que ainda esteja se descobrindo, isso é para você. Você é visto, você é amado e você nasceu assim Bain, integrante do grupo JUST B artista contou aos fãs que faz parte da comunidade LGBTQIAP+. Em seguida, ele cantou 'Born This Way', de Lady Gaga A sul-coreana Han Kang traz poesia visceral em 'O Livro Branco' Arte UOL Livro da semana: 'O Livro Branco' Nobel de literatura em 2024, a escritora sul-coreana Han Kang ficou mais conhecida por seu best seller 'A Vegetariana' e pelo importante e difícil 'Atos Humanos'. No entanto, é no curto e potente 'O Livro Branco', de apenas 160 páginas, que a autora trabalha de forma —e estrutura— poética sobre o luto. Considerado o livro mais pessoal da autora, ela vai narrando em pequenos capítulos com estruturas nada convencionais, todas as coisas brancas que marcaram a vida dela de alguma forma. Embora inicialmente pareça que nada vai fazer sentido, a autora aos poucos mescla as coisas brancas com sua família, reflexões pessoais e a perda de sua irmã ainda bebê. O processo de luto, não só da narradora, mas de toda a família, explica as lembranças e conexões de todas as coisas brancas citadas e que se tornaram o título de cada seção dessa jornada poética e difícil de digerir. A autora vai explicando e ressignificando objetos, pessoas, lugares conforme a história fica mais clara. Traduzido por Natália T. M. Okabayashi e lançado pela Todavia Livros aqui no Brasil, 'O Livro Branco' talvez não seja a melhor introdução à autora por conta de sua estrutura. Entretanto, vale muito pelo tema e profundidade, pois assim como as obras mais conhecidas de Kang, o livro aborda um assunto pesado e pertinente em todo e qualquer tempo, que é a forma como vivemos o luto e lembramos daqueles que já partiram. Momento Dramas SBS/Divulgação K-drama: 'The Haunted Palace' Quem estava com saudades de um drama histórico que mistura um pouco de terror com comédia e romance não precisa mais esperar, pois 'The Haunted Place' já está disponível com quatro episódios e um elenco que, além de Sungjae (BTOB) e Bona (WJSN), conta também com o ator Kim Ji-hun. O drama traz fantasmas revoltadas, possessão com lenda urbana sul-coreana e muito caos na Era Joseon. Serão 16 episódios. 'The Haunted Palace', 2025 | Criação - SBS | Elenco - Yook Sung-jae e Bona | Onde - VIKI | País - Coreia do Sul Wavve/Divulgação Reality: To Get Her Aproveitando a temática LGBTQIA+, a outra indicação mal começou e já está fazendo barulho dentro e fora da Coreia. Isso porque To Get Her (uma brincadeira com together --juntas em português) é o primeiro reality show lésbico do país. É a versão feminina de His Man, que já teve três temporadas de sucesso. Os produtores do programa são os mesmos, e as participantes estão sendo divulgadas aos poucos --e ficarão confinadas juntas. 'To Get Her', 2025 | Criação - Wavve | Elenco - ainda não divulgado | Onde - YouTube | País - Coreia do Sul GMM25/Divulgação BL: 'My Golden Blood' Finalmente o 'Crepúsculo' tailandês estreou depois de muita espera dos fãs, que aguardavam o primeiro BL do casal Joss e Gawin. Apesar dos efeitos especiais para lá de duvidosos, o drama mostra a dinâmica de Tong, um jovem do interior que tem um sangue 'especial', vai para Bangkok, se acidenta, sangra e acaba despertando o interesse de diversos vampiros. Mark, um desses vampiros, se conecta com Tong e tenta protegê-lo. 'My Golden Blood', 2025 | Criação - GMM25 | Elenco - Joss e Gawin | Onde - YouTube | País - Tailândia Publicidade GERAÇÕES K-POP B2ST: antes de ser HIGHLIGHT eles eram BEAST Cube/Divulgação B2ST: o início do HIGHLIGHT O Gerações da semana traz um grupo que já mudou de nome, perdeu membros, entrou em uma batalha com a ex-empresa para manter o nome antigo e, recentemente, conseguiu recuperar suas origens (e direitos de usar o nome original novamente). O BEAST (B2ST), que mais tarde se tornou HIGHLIGHT, foi formado pela Cube em 2009. Os membros fizeram parte dos primeiros debuts de luxo da empresa: em junho o girl group 4 Minutes debutou, e em outubro o BEAST. Ambos fizeram muito sucesso na Coreia e são referências da Segunda Geração da indústria. Originalmente com seis membros, atualmente eles se tornaram um quarteto, com Yoon Doo-joon, Yang Yo-seob, Lee Gi-kwang e Son Dong-woon. Em 2016, Jang Hyun-seung foi o primeiro integrante a deixar o grupo, antes mesmo de eles mudarem de empresa e de nome. Já em 2017, o então quinteto retornou como HIGHLIGHT, administrado pela Around Us Entertainment. Yong Jun-hyung, que era um dos membros mais populares do grupo —e hoje é mais conhecido por ter se casado com HyunA— saiu em 2019 após a confirmação do envolvimento dele (passivo, mas ainda assim problemático) no escândalo da Burning Sun, onde homens gravavam mulheres inconscientes sendo abusadas. Jun-hyung, na época, afirmou que estava no chat onde os vídeos eram compartilhados. Ele, então, foi retirado do grupo. Com diversas músicas que fizeram muito sucesso na Ásia, incluindo o gigante hit 'Fiction', vencedora de música do ano no KBS Music Festival de 2011, o grupo já lançou 13 EPs, 5 discos de estúdio, 3 compilados e se prepara para lançar nesta segunda seu sexto miniálbum, cujo título é 'From Real to Surreal'. Manda pra gente! Tem história inesquecível com seu idol? Passou perrengue para ir a algum show? Mande seu relato com foto e/ou vídeo: kpopuol@uol.com.br. Playlist &Team, NCT Wish, Big Ocean, IVE e Apink. Ouça a seleção de Splash com os maiores destaques do ano do Universo K-Pop. Ouça as músicas PROGRAME-SE KATSEYE em foto promocional do novo single do grupo, 'Gnarly' HYBE/Divulgação Segunda MEOVV - Lança 'HANDS UP' (pré-single)

HIGHLIGHT - Lança 'From Real to Surreal'' (sexto miniálbum)

Chen (EXO) - Lança 'Broken Party' (single digital) Terça Fifty Fifty - Lança 'Day & Night ' (terceiro miniálbum)

UDTT - Lança 'School Rush' (primeiro single álbum) Quarta KATSEYE - Lança 'Gnarly' (pré-single)

Park Woo-jin (AB6IX) - Lança 'Cool & Hot' (primeiro single álbum)

Kep1er - Lança 'Against The World' (primeiro EP japonês)

HyunA - Lança 'Mr. Nail' (álbum) Quinta TRENDZ - Lança 'Chameleon' (quinto single álbum) Sexta TXT - Lança 'Love Language' (single digital) Publicidade Compartilhar essa edição