Esqueça o Duomo. O verdadeiro ponto turístico da Semana de Moda de Milão se tornou a porta dos desfiles, e o motivo tem nome, sobrenome e, provavelmente, um lightstick associado. A presença cada vez maior de idols de K-pop nas semanas de moda globais não é mais uma novidade, mas sim o novo padrão de poder na indústria de luxo. Eles não são apenas convidados, são o epicentro do evento. Enquanto fotógrafos se acotovelam para capturar o look perfeito e estilistas posam orgulhosamente ao lado deles, lá fora, uma multidão de fãs transforma a rua em uma celebração, provando que o verdadeiro desfile acontece onde quer que seu bias esteja. Mas isso não é apenas sobre um rosto bonito vestindo uma roupa cara. Estamos falando de uma estratégia de mercado impecável, uma aula de marketing de influência na sua forma mais potente. Para as marcas de luxo, um idol de K-pop como embaixador é a garantia de um engajamento absurdo e uma visibilidade estratosférica. Cada postagem, cada stories, cada aparição se converte em milhões de interações, alcançando um público global e intensamente leal. As coleções não são apenas vistas, elas são consumidas, dissecadas e celebradas em tempo real pelas redes sociais, gerando um buzz que dinheiro nenhum consegue comprar de forma tão autêntica. E é aí que entra a força-tarefa mais organizada e passional do planeta: o fandom. Para nós, cada convite para um desfile, cada capa de revista, é uma convocação. Existe um entendimento coletivo de que o sucesso comercial do idol nessas parcerias valida sua influência e garante futuros contratos. Por isso, a missão é clara: esgotar as revistas, subir as hashtags para os trending topics mundiais e provar, com números, que contratar aquele artista foi a decisão mais inteligente que a marca poderia ter feito. Essa mobilização não é só apoio, é uma declaração de poder de mercado, mostrando que o fandom não apenas consome cultura, mas também a financia e a legitima. Essa dinâmica cria o que eu chamo de santíssima trindade do luxo contemporâneo: a marca, a revista e o artista. As colaborações em editoriais de moda são o exemplo perfeito. A grife de luxo financia a produção, a revista oferece a plataforma de prestígio e o idol empresta sua imagem e, mais importante, sua legião de fãs fiéis. O resultado é uma peça de conteúdo que serve para todos: a marca vende o conceito da nova coleção, a revista vende exemplares e o artista solidifica seu status como um ícone de estilo. É um ecossistema perfeitamente simbiótico, onde o produto final é tanto a arte da moda quanto a celebração do ídolo. No fim das contas, a moda não é um acessório para o K-pop ela é o próprio espetáculo visual, é a primeira frase da narrativa de um comeback, o manifesto de uma nova era. Desde os conceitos visuais impecáveis dos videoclipes até a curadoria de estilo nos aeroportos, a moda é intrínseca à identidade de um idol. A presença deles nas semanas de moda é apenas a evolução natural dessa relação: o reconhecimento, por parte da elite da moda, de que os maiores criadores de tendências e os mais poderosos influenciadores do mundo não estão mais apenas em Hollywood, mas brilhando intensamente em um grupo de k-pop. Publicidade Chung Ha está esperando ansiosamente por um convite para vir ao Brasil Camila Monteiro/Chung Ha Brazil/X Eu te amo Brasil. Eu quero muito ir aí mas nunca me convidam. Eu imploro, por favor me convidem. Quero muito ir! Não posso ir sem ter nada. Me convidem! Chung Ha cantora e dançarina disse em live que quer muito vir ao Brasil, mas faltam convites Livro de poemas 'Love is the pain of feverish flowers' de Kwon Cheonhak Camila Monteiro/UOL Livro da semana: 'Love is the pain of feverish flowers' A leitura da semana veio de uma experiência muito interessante e altamente indicada para quem mora em São Paulo ou está visitando a cidade. Fui até o Centro Cultural da Coreia do Sul na Avenida Paulista para ver uma exposição e no segundo andar tem uma Biblioteca com um ótimo acervo. Foi assim que descobri o livro de poesias 'Love is the pain of feverish flowers', da escritora Kwon Cheon-hak. Em apenas 72 páginas, temos uma série de poemas curtos que parecem saídos de um belo melodrama. Cada verso é um mergulho visceral na complexidade do amor, despindo o sentimento de qualquer romantismo barato para revelar sua essência febril, dolorosa e, paradoxalmente, vital. É a tradução literária do han (?), aquela melancolia intrinsecamente coreana, transformada em arte pura. A escrita de Kwon é direta, crua e porque não, dramática. A obra explora a efemeridade das paixões, a dor da perda e os relacionamentos humanos de forma geral com uma honestidade quase desconfortável, forçando o leitor a encarar como a beleza mais intensa muitas vezes floresce à beira do colapso. E vale ressaltar e aplaudir de pé o trabalho de Kim Hana na tradução. Traduzir poesia já é uma missão quase divina, mas traduzir a alma de um idioma como o coreano, com todas as suas nuances e sentimentos intraduzíveis, é um ato de maestria. Hana não apenas traduziu palavras, ela construiu uma ponte cultural, garantindo que a potência e a sensibilidade de Kwon não se perdessem no oceano linguístico. O trabalho dela é a prova de que uma boa tradução é, em si, uma forma de arte e isso é ressaltado por estudiosos na própria obra. . 'Love is the pain of feverish flowers' é um livro para ser lido com o coração na mão e, talvez, com um bom soju ao lado para processar o impacto ao refletirmos o que a poeta fala ali e o que acontece nas nossas vidas. Foi uma experiência literária muito interessante ler um livro de poemas em uma biblioteca com curadoria toda sul-coreana, e fez a obra ganhar um significado ainda maior. Momento Dramas Netflix/Divulgação 'Gênio dos Desejos' O k-drama da semana só chega sexta na Netflix, mas para entrevistar os atores, recebi a série na íntegra, em seus curiosos 13 episódios, um número estranho para a Coreia do Sul, mas que faz todo sentido quando entendemos que vamos acompanhar a história de um gênio da lâmpada demoníaco e uma mulher que acha a lâmpada onde ele está preso e começa uma aventura que mistura comédia e um haters to lovers envolvendo seres místicos e psicopatas. 'Genie, Make a Wish', 2025 | Criação - Netflix | Elenco - Kim Woo-bin e Bae Suzy | Onde - Netflix | País - Coreia do Sul Netflix/Divulgação 'Alice in Borderland 3' Depois de três anos, a terceira temporada da série japonesa 'Alice in Borderland' finalmente está disponível na íntegra na Netflix. Com apenas seis episódios, dois a menos que as duas primeiras temporadas, acompanhamos os protagonistas Arisu e Usagi voltando ao mundo real, mas enfrentando desafios tão grandes quanto os dos jogos. A série segue sendo para quem tem o coração forte e o fim é melhor que o de Round 6. 'Alice in Borderland 3', 2025 | Criação - Netflix | Elenco - Kento Yamazaki e Tao Tsuchiya | Onde - Netflix | País - Japão One 31/Divulgação 'O Jogo Perverso' Um dos casais mais amados do Mundinho BL, Daou e OffRoad estão de volta, com seu terceiro projeto juntos e dessa vez temos OffRoad fazendo um personagem totalmente diferente! Filho bastardo e odiado pelo restante da família, ele vai tentar assumir os negócios para destruir a família de dentro para fora. O problema? Sua vida está em perigo e ele vai precisar de um guarda-costas, que vai ser o personagem do Daou. A série mal começou e já promete muito.'The Wicked Game', 2025 | Criação - One 31 | Elenco - Daou e Offroad | Onde - iQIYI | País - Tailândia Publicidade GERAÇÕES ÁSIA Lay Zhang começou no EXO e hoje é um dos maiores artistas da China Camila Monteiro/UOL Lay Zhang: do EXO ao estrelato na China A trajetória de Zhang Yixing, ou Lay, seu nome artístico, é uma aula de dedicação. Antes de ser o Lay do EXO, ele já era uma estrela mirim na China, atuando em diversos filmes antes mesmo dos 8 anos de idade. Em 2008, ele entrou para a SM Entertainment. Depois de quatro anos de treinamento intenso ele finalmente debutou em 2012 com o EXO, com aquele conceito ambicioso de dois subgrupos (um coreano e um chinês), Lay foi apresentado como o dançarino principal do EXO-M. Desde a primeira performance de 'MAMA' ele já chamava atenção pela presença de palco que misturava fluidez e poder, o que lhe rendeu o apelido de unicórnio, uma criatura mítica, rara e, mágica. Nos primeiros anos do EXO, Lay foi um pilar fundamental, especialmente para a promoção do grupo na China. Ele, junto com os outros chineses do grupo, eram os rostos que conectavam a Hallyu com o mercado chinês. Enquanto o EXO se consolidava como um dos maiores grupos da história do K-pop, Lay já plantava as sementes de seu próprio império. O grande divisor de águas veio em 2015, quando, numa jogada inédita para um idol estrangeiro na SM, ele conseguiu a autorização para abrir seu próprio negócio na China. Isso não foi um simples 'ok, pode fazer uns trabalhos aí'. Foi um atestado de confiança e a prova de que Lay tinha uma visão de negócios tão afiada quanto suas coreografias. Ele abriu a porta para uma nova forma de gerenciamento de carreira. A partir daí a carreira dele na China só cresceu. Seu primeiro mini-álbum, 'Lose Control' (2016), quebrou recordes de vendas, mostrando que a demanda por ele era imensa. Mas foi com projetos como 'NAMANANA' (2019), seu debut nos EUA, e a obra-prima audiovisual que é Lit (?) (2020), que ele se estabeleceu como um grande nome do entretenimento chinês.Cada lançamento era um evento, um espetáculo cinematográfico mostrando que além de cantor e dançarino, ele é um produtor visionário. Por conta dessa dedicação em construir sua carreira na China e participação em diversos programas de variedades, parcerias com marcas grandes e shows, Lay está em uma espécie de 'hiato indefinido' do EXO. Apesar de não ter saído do grupo, a sua ausência é bastante sentida pelas exoL-s. O jeito é acompanhar sua jornada no entretenimento chinês. Manda pra gente! Tem história inesquecível com seu idol? Passou perrengue para ir a algum show? Mande seu relato com foto e/ou vídeo: kpopuol@uol.com.br. Playlist WOODZ, Hearts2Hearts, TWS, KickFlip, Suho. Ouça a seleção de Splash com os maiores destaques do Universo K-Pop. Ouça no link. Ouça as músicas PROGRAME-SE S.COUPS e MINGYU (Seventeen) lançam primeiro disco da unit, 'HYBE VIBES' Pledis Entertainment/Divulgação Segunda S.COUPS X MINGYU (Seventeen) - Lançam 'HYBE VIBES' (primeiro miniálbum)

CHEN (EXO) - Lança 'Arcadia' (quinto miniálbum)

POW - Lança 'Wall Flowers' (álbum single) Terça izna - Lança 'Not Just Pretty' (segundo miniálbum) Quarta tripleS - Lança 'SecretHimitsuBimil' (primeiro EP japonês) Sexta i-dle - Lança 'i-dle' (primeiro EP japonês)




